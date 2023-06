Wegfall von Parkplätzen in Sprendlingen droht

Von: Holger Klemm

Verkehrsthemen stehen zu Beginn der Sitzung des Dreieicher Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Mittwochabend im Rathaus im Vordergrund. Dazu bekommen die Mitglieder drei Vorträge zu Projekten zu hören, die sie in Auftrag gegeben haben. Dabei handelt es sich um eine Fahrradstraße zwischen Sprendlingen und Götzenhain (Artikel folgt), die Parkraumgestaltung im Sprendlinger Norden im Bereich Kurt-Schumacher-/Sudetenring und die Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Karl-Nahrgang-Schule in Götzenhain.

Dreieich - Das kniffeligste Thema dürfte dabei der Sprendlinger Norden sein. „Das werden Sie bestimmt nicht gerne hören wollen“, sagt Robert Moosbrugger. Der Mitarbeiter des Büros Heinz + Feier, der die angespannte Situation in den Ringen unter die Lupe nahm, geht davon aus, dass Plätze wegfallen, sollte regelkonform geparkt werden. Genau das sei momentan nicht der Fall, wohl unter Duldung. Dort gibt es Parkplätze in Senkrecht- und Längsaufstellung. Im Kurt-Schumacher-Ring gibt es beides gegenüber, sodass dort für den Bus nur eine Fahrbahnbreite von vier Metern bleibt. Und das sei auf jeden Fall zu wenig.

Moosbrugger kommt aktuell auf knapp 600 Stellplätze in den beiden Ringen. Regelkonform dürften es aber 75 weniger sein. Das Büro hat auch Alternativen untersucht wie eine Einbahnstraßenregelung in Teilen. Doch das würde nur ein Plus von 20 Parkplätzen ausmachen.

Holger Gros (FWG) verweist darauf, dass im Bebauungsplan für die Ringe auch ein Parkdeck vorgesehen war, das aber von der Nassauischen Heimstätte nie umgesetzt worden ist. Er fragt, ob sich die Untersuchung auch damit beschäftigt habe. Moosbrugger verneint. Erster Stadtrat Markus Heller betont, dass das nicht der Auftrag gewesen sei. Er kündigt aber einen Vorschlag seines Fachbereichs dazu an.

Eine weitere Frage von Gros bezieht sich auf die Möglichkeit eines Anwohnerparkens in den beiden Ringen. Doch da zeigt sich Fachbereichsleiterin Karin Eisenhauer skeptisch. Die Regeln fürs Anwohnerparken seien eingeschränkt. Möglich sei dies nur in einem kleinen Umfeld. Außerdem würden fast nur Anwohner in dem Bereich parken. Auf die Frage von Gros nach den Lkws, die dort abgestellt würden, sagt Eisenhauer, dass auch diese von Bewohnern stammen würden.

Etwas einfacher stellt sich eine Lösung für die Schulwegsicherung an der Karl-Nahrgang-Schule dar. Moosbrugger hat auch da die Untersuchung übernommen und stellt dem Ausschuss ein Maßnahmenpaket vor. Momentan sorgen die Elterntaxis durch das wilde Parken, um Kinder rauszulassen und abzuholen, für erhebliche Probleme und gefährliche Situationen.

Moosbrugger schlägt einige Punkte vor. Im Mittelpunkt steht eine Hol- und Bringzone für Eltern in der südlichen Ringwaldstraße mit fünf Plätzen. Diese dürfe nicht zu nahe an der Grundschule platziert werden. Außerdem sollten die vorhandenen Stellplätze im Umfeld markiert werden. Direkt an der Schule könnte eine beidseitige Einengung als Querungshilfe dienen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Hinzu kämen Bordsteinerhöhungen („Frankfurter Hut“), um unerlaubtes Parken gegenüber der Grundschule zu verhindern. Moosbrugger stellt auch die entsprechenden Verkehrselemente vor, die dort zum Einsatz kommen könnten. Wichtig sei, dass die Vorschläge von der Schule mitgetragen werden.

Die Kosten für die Verbesserung der Sicherheit liegen moderat bei um die 20 000 Euro. Bei einem entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten könnten die Maßnahmen schnell umgesetzt werden, da keine baulichen Veränderungen in der Ringwaldstraße vorgenommen werden müssen.

