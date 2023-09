Anwohner der Dreieicher Schulstraße setzen sich gegen drohenden Verlust von Parkplätzen zur Wehr

Von: Frank Mahn

Im Abschnitt zwischen An der Zeilhecke und Neuhofstraße wird die Fahrbahn der Schulstraße grunderneuert. Die Stadtwerke verlegen zudem neue Hausanschlüsse. © -

In der Schulstraße formiert sich Protest. Der Widerstand richtet sich gegen die Einrichtung einer Fahrradstraße und den – nach dem aktuellen Planungsentwurf – verbundenen Wegfall zahlreicher Parkplätze im Abschnitt zwischen Herrnröther Straße und An der Zeilhecke. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie ließen Anwohner am Mittwochabend Dampf ab.

Dreieich - Sie wollen nicht auf die Parkplätze verzichten und fühlen sich zudem von der Stadt schlecht informiert .Der Planung zugrunde liegt ein Beschluss des Stadtparlaments, eine gut 2,5 Kilometer lange Radstraße von Sprendlingen über Dreieichenhain bis Götzenhain zu realisieren, um vor allem den Schülerverkehr sicherer zu machen. Die Strecke verläuft vom Rathaus über die Schulstraße, unterquert die Autobahnbrücke, verläuft weiter in die Philipp-Holzmann- und Kennedy-Straße bis zum Neurothweg und endet am Kreisverkehr am Hainer Weg. Die Route ist uralt und wird stark genutzt, erfüllt aber keinerlei Standards.

Um die geht’s aber. Henning Rüdt von Collenberg ist einer von etwa 15 Anliegern, die ihrem Unmut Luft machen. Das frühere Magistratsmitglied hat Nachbarn über ein Flugblatt mobilisiert. Der Rentner wohnt schon lange in der Schulstraße – „und die ist immer beidseitig beparkt worden“. Eben das soll sich laut Planungsentwurf ändern. Eine Seite bliebe autofrei. In Zahlen würde das bedeuten: Von 90 Stellplätzen fallen 50 weg. „Wer die Parksituation im Umfeld kennt, weiß, dass es dort kaum freie Stellflächen gibt. Wo also sollen die Anwohner hin mit ihren Autos? Sollen sie sich in Luft auflösen?“ Er nutze die Verbindung selbst, um mit dem Rad in die Winkelsmühle zu fahren, sagt von Collenberg. „Dazu brauche ich aber keine überbreite Fahrradstraße, die viel Geld kostet und den Anwohnern die Stellplätze wegnimmt.“

Ähnlich argumentiert ein anderer Anwohner. Die für eine Fahrradstraße laut Vorgabe erforderliche Breite werde auch auf dem Abschnitt durch die Feldgemarkung nicht erreicht. Dann brauche man die in der Schulstraße auch nicht, sagt der Mann unter Beifall. Es gibt allerdings einen feinen Unterschied. In besagtem Abschnitt durchs Feld hat die Stadt keine Flächen, die einen Ausbau ermöglichen könnten. „Die Straße aber“, so Bürgermeister Martin Burlon, „gehört uns allen“.

Der Rathauschef räumt ein, dass bei einer Einhaltung der Regularien Parken auf einer Seite nicht mehr möglich wäre, weil die Straße eben recht schmal ist. Burlon betont aber auch: „Wir sind erst in der Entwurfsplanung.“ Vielleicht könne man in Teilabschnitten „andere Standards anlegen“. Er empfiehlt den Anwohnern, bei der gerade gestarteten Online-Bürgerbeteiligung mitzumachen. Sie läuft unter dreieich.de bis 26. September. Kurz vorher, am 23., stehen Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Planung und Bau sowie des Planungsbüros ab 9 Uhr auf dem Dr.- Walter-Lübcke-Platz Rede und Antwort. „In dem Prozess werden Anregungen, Bedenken und Hinweise gesammelt und dann abgewogen“, sagt Burlon. Erst danach werde entschieden, wie es weitergeht.

Die Informationspolitik der Stadt beurteilen mehrere Anwohner als unzureichend. Dass die entsprechenden Flyer für den Termin am 23. erst nächste Woche verteilt werden sollen, ist in ihren Augen zu spät. Die Koordination im Vorfeld der aktuell im oberen Abschnitt laufenden Sanierungsarbeiten bringt ein Sitzungsbesucher mit Schilda in Verbindung. Erst habe man ein Schreiben erhalten, dass die Straße erneuert werde – für die Anwohner kostenlos. Ein paar Tage später sei man in einem zweiten Schreiben von der Erneuerung der Hausanschlüsse in Kenntnis gesetzt worden – bei Kosten von 8000 bis 10 000 Euro sei die Freude über die langersehnte Straßensanierung schnell verflogen, schildert der Mann. Demnächst komme dann die Telekom, um alles wieder aufzureißen. Und quasi on top solle die Fahrradstraße kommen.

Es sei absolut sinnvoll, Sanierung der Fahrbahn und Austausch der Hausanschlüsse in einem Rutsch zu machen, so Burlon. Bei einer Fahrradstraße gehe es im Wesentlichen um Beschilderungs- und Markierungsarbeiten, nicht um bauliche Eingriffe. Die Telekom sei – wie auch die Medicom – vorab ins Bild gesetzt worden. Die Telekom sei ein „schwierig einzuordnender Partner“, wie es Burlon formuliert. Für den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser in Dreieich hat die Stadt mit dem Unternehmen eine vertragliche Vereinbarung geschlossen.

So die Fahrradstraße kommt, soll sie nach der Laterne links abknicken. Anwohner der Maria-Montessori-Straße befürchten, dass viele weiter geradeaus fahren. So wie es jetzt auch schon oft der Fall ist. © fm