Hainer Chaussee: Weichen für neues Quartier gestellt

Dreieich - Rekordverdächtig kurz war die Stadtverordnetensitzung am Dienstagabend im Rathaus. Und doch reichten die knapp 45 Minuten, um ein wichtiges Projekt auf das Gleis zu setzen. Von Holger Klemm

Den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Quartier Hainer Chaussee“ fassten die Parlamentarier mit großer Mehrheit. Nur die FDP und FWG waren dagegen, wenngleich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zu Beginn der Diskussion stellt Dr. Christoph Keller für die FDP den Änderungsantrag, die vorgesehene Quote von 60:40 für den sozialen Wohnungsbau zu streichen. Eine frühe Festlegung sei unnötig und nehme der Stadt als Bauherrin die nötige Flexibilität. Ansonsten halte die FDP den Bebauungsplan für gelungen, zumal ein ehemaliges Gewerbegebiet umgewidmet werde.

Gegenteiliger Auffassung ist Holger Gros (FWG). Seine Fraktion glaubt nicht, dass die Vorlage in die richtige Richtung weist. Mit der vorliegenden Planung soll ein allgemeines Wohngebiet mit 85 Einheiten in einem verlärmten Bereich mit der A661, Hainer Chaussee und Dreieichbahn festgesetzt werden. Gros nennt die Bedenken des Regierungspräsidiums, das angesichts der erheblichen Immissionen eine Überarbeitung beziehungsweise ein Überdenken anregt hatte. Der Magistrat habe zwar mit der Anordnung der Gebäude sowie mit passiven Lärmschutzmaßnahmen reagiert, doch damit könne man die Konflitktlage nicht bewältigen. Man müsse Menschen einen Lebensraum anbieten, der lebenswert sei. Es könne nicht richtig sein, dass ein Wohngebiet nur über Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen bewohnbar sei. Deshalb sollte der Plan überarbeitet oder überdacht werden.

Holger Dechert (SPD) verweist auf den dringenden Bedarf an bezahlbaren Wohnungen und die lange Warteliste. Nun könne gehandelt werden. Es sei die klare Linie der SPD, dem zuzustimmen. „Wir brauchen sozialen Wohnungsbau.“ Noch 2016 hätten alle Fraktionen dem Fördermittelantrag ans Land zugestimmt, ohne dass es da zu Zweifeln gekommen sei. Dechert erinnert auch an das FWG-Wahlprogramm, in dem das Gebiet an der Hainer Chaussee enthalten sei. Eine Umwandlung in ein Mischgebiet würde sogar höhere Lärmgrenzwerte nach sich ziehen.

Auch CDU-Fraktionschef Hartmut Honka spricht sich angesichts des hohen Bedarfs an bezahlbaren Wohnungen für den Bebauungsplan an. Die Lärmbedenken nehme man aber nicht auf die leichte Schulter. Allerdings sei es möglich, mit den entsprechenden Maßnahmen darauf zu reagieren. Honka betont, dass es in Dreieich kaum Gebiete gebe, um kurzfristig auf den fehlenden bezahlbaren Wohnraum reagieren zu können. Neben der Hainer Chaussee gebe es nur das Gelände des alten BIK-Hauses, ansonsten werde es schwierig. Der Förderantrag sei gestellt worden, um das Projekt günstig finanzieren zu können. Da solle man nun konsequent bleiben, meint der CDU-Fraktionschef. Zudem handele es sich bei dem Quartier um ein Grundstück und nicht um ein neues Baugebiet, wo über das Verhältnis von geförderten und frei finanzierten Wohnungen gesprochen werden sollte.

FDP-Fraktionschef Alexander Kowalski weist den Vorwurf zurück, dass die FDP gegen sozialen Wohnungsbau sei. Das Gegenteil sei der Fall. Für den Änderungsantrag seiner Fraktion gebe es zwei Gründe. Der erste sei die Wirtschaftlichkeit. Kein Bauträger könne ein solches Projekt ohne frei finanzierte Wohnungen stemmen. Zudem bestehe durch die abgeschottete Lage die Gefahr eines Gettos und sozialen Brennpunkts, wenn nur auf sozialen Wohnungsbau gesetzt werde. Keine Kommune würde das heute mehr tun. Erster Stadtrat Martin Burlon stellt klar, dass eine Annahme des FDP-Änderungsantrags zu einer erneuten Offenlage des Plans und einer Verzögerung führen würde. Zudem seien einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft wie der geplanten Dreieichbau, die das Projekt umsetzen soll, enge gesetzliche Grenzen gesetzt, was frei finanzierten Wohnungsbau angehe. Im Übrigen seien auch Wohnungen für Feuerwehrleute vorgesehen.

Die FDP-Befürchtung einer Getto-Bildung weist Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD) entschieden zurück. Ein solcher Vorwurf führe dazu, dass Menschen, die auf sozialen Wohnungsbau angewiesen seien, sich ins Abseits gestellt fühlten und man ihnen nicht zutraue, zusammen leben zu können. Auch der Berliner Ring mit seinen zahlreichen Sozialwohnungen sei nie ein sozialer Brennpunkt gewesen.

Kowalski betont, dass seine Fraktion in der Lage eine Gefahr sehe. Zu dem Einwand des Ersten Stadtrats sagt er, dass die FDP Bedenken gegen die Konstruktion der Dreieichbau als AöR (Anstalt öffentliches Recht) habe. Darüber werde demnächst zu diskutieren sein. Bei der Abstimmung zum Änderungsantrag steht die FDP allein auf weiter Flur. Danach votieren die anwesenden 34 Abgeordneten von SPD, CDU, Grünen, Linken und AfD für die Vorlage des Magistrats zur Abwägung der Stellungnahmen und zum Satzungsbeschluss, die sieben Vertreter von FDP und FWG stimmen dagegen.