Weinfest im Sprendlinger Bürgerpark lockt viele Besucher an

Dreieich - Was gibt es Schöneres als einen gut gekühlten Rosé im Grünen nach einem heißen Tag im Frühsommer? Das denken sich wohl auch viele Dreieicher am Mittwochabend. Gleich zum Start des Weinfestes im Bürgerpark sind die Bänke und Tische auf der Wiese dicht besetzt.

Der Gewerbeverein AKTIVes Dreieich hat für die Tage über das lange Wochenende wieder ein kleines Weinparadies im Park mitten in der Stadt geschaffen. Rund um die große Wiese, etwas abseits des Weihers, stehend die 14 hübschen Hütten im großen Kreis. Elf der Wagen sind von Winzern aus den wichtigsten Anbaugebieten Deutschlands belegt. Weine aus Rheinhessen, aus dem Badischen, von der Bergstraße und aus Franken, aber auch Klassiker aus Frankreich und Österreich finden die Weinfreunde noch bis Sonntagabend in Sprendlingen, um gemeinsam anzustoßen, die Abende oder auch das Liveprogramm auf der Bühne zu genießen.

Für Carolina Grindel ist das Sprendlinger Weinfest eine Premiere: „Diesen Stand mit den Weinen aus Rheinhessen aus Flonheim gibt es schon seit Anfang an diesem Standort, aber ich habe ihn erst in diesem Jahr übernommen“, erzählt die junge Winzerin. Sie hat auch eine Besonderheit inmitten ihres Weinangebots: „Wie bauen mit dem Malvasier eine sehr alte und ursprüngliche Rebsorte an, die es in Deutschland nur noch sehr wenig gibt.“ Den Wein gibt es in trocken, feinherb und auch in lieblich – und er komme sehr gut bei den Kunden an. „Überhaupt bin ich ganz positiv überrascht. Wir haben hier erst Tag eins, aber trotz der Hitze ist das Fest schon sehr gut besucht“, lasse sich das lange Wochenende hervorragend an.

Die Auswahl der edlen Tropfen ist groß und Organisator Maximilian Siegl, selbst Weinhändler, hat sich mit der Vielfalt des Angebotes durch die Anfrage bei möglichst vielseitigen Winzern auch reichlich Mühe gegeben. „Das ist auch nach 19 Jahren noch kein richtiger Selbstläufer. Dreieich ist ein bisschen ein wählerisches Publikum, wir haben hier eher ältere Besucher und da müssen die Weine dazu passen", weiß der Fachmann.

Auch wenn sich der Standort des Weinfests nach 19 Jahren etabliert habe und gut angenommen werde – die ganz großen und gefeierten Winzer bekomme auch er nicht nach Sprendlingen. „Die machen ihr Geschäft von Zuhause aus und sind nicht bei uns unterwegs. Aber wir haben gute Winzer mit hervorragenden Tropfen hier und haben auch mit Weinen aus Franken und aus dem Badischen wieder neue Erzeuger dabei“, ist Siegl zufrieden. Er selbst ist auf Weine aus seinem Heimatland Österreich spezialisiert und hält da auch so manch ein Schätzchen bereit.

„Unsere Spezialität ist ein Schilcher, ein autochthoner Rosé. Das bedeutet, dass er ausschließlich in der West-Steiermark vorkommt. Ein frischer Rosé mit köstlichem Erdbeerduft“, wirbt Maximilian Siegl. Neben den Weinen seien Hugo und Aperol Spritz nach wie vor sehr begehrt – gerade an den warmen Sommerabenden. „Hugo rosé haben sogar wir angefangen. Das schlug extrem gut ein und ist die vergangenen fünf Jahre sehr gut gegangen. Langsam kommt der Aperol wieder“, berichtet der Weinfachmann.

Der Gewerbeverein hat an dem Weinfest wieder ein bisschen gefeilt, damit die Dreieicher in den Bürgerpark zum Genuss eines oder mehrerer Gläschen kommen. Auch mit Livemusik wollen die Gewerbetreibenden zum Fest locken: Am heutigen Abend spielt am 19 Uhr Viva and Friends Oldies, Schlager, Pop und Rock, am Samstag unterhält Tito die Weinfreunde mit Folk (ebenfalls 19 Uhr) und am Sonntag spielt nachmittags ab 15.30 Uhr der STG Musikzug auf. Die Timeless Five beschließen das Fest im Bürgerpark von 18.30 bis 22 Uhr mit Oldies. (zcol)