Eine Stunde, die Leben rettet

Wenig Blutvorräte an Feiertagen

Offenthal - Die Feiertage lassen die Blutvorräte rasch schmelzen. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend um Spenden. Nächster Termin ist am Freitag, 26. Mai, von 15.30 bis 20 Uhr in der Philipp-Köppen-Halle in Offenthal.