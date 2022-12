Wochenmarkt in Offenthal startet am 11. Januar

Von: Frank Mahn

Am 11. Januar geht es los. Dann können die Offenthaler erstmals auf dem Markt an der Philipp-Köppen-Halle einkaufen. © jost

Lange Zeit sah es so aus, als müssten die Offenthaler sich ab Januar in anderen Stadtteilen oder in Nachbarkommunen mit Grundnahrungsmitteln eindecken. Dann hätten sie nur noch in den beiden Bäckereien, dem Hofladen der Familie Köppen und im Shop der Tankstelle einkaufen können. Denn es galt als sicher, dass der Rewe-Markt in der Borngartenstraße zum Jahresende schließt.

Dreieich - Im Raum stand eine Versorgungslücke, denn der Zeitplan zum Bau eines Edeka-Marktes am Ortsrand des Dreieicher Stadtteils entpuppte sich als Utopie. Und dann gab es noch eine unerwartete Wendung: Rewe hat es sich anders überlegt, der Laden bleibt „bis auf Weiteres“ offen. Der Handelskonzern will im Schulterschluss mit dem neuen Eigentümer der Immobilie am jetzigen Standort einen neuen Markt realisieren.

Dass der Laden (vorerst) nicht dicht macht, war von Rewe und dem Langener Projektentwickler Salco überraschend Ende November kommuniziert worden. Da hatte die städtische Wirtschaftsförderung schon diverse Anstrengungen unternommen, damit die Offenthaler in Sachen Grundversorgung nicht komplett in die Röhre schauen. Stichwort Interimslösung. So wurden Gespräche mit verschiedenen Händlern geführt, die Früchte trugen. Das heißt im Ergebnis: Ab 11. Januar gibt es einen Wochenmarkt auf dem Parkplatz der Philipp-Köppen-Halle, und zwar immer mittwochs von 10 bis 17 Uhr.

Nach Angaben der Stadtverwaltung bieten folgende Marktbeschicker dann ihre Produkte an: Frischedienst Michael Duschl (Eier, Geflügel, Wild, Molkereiprodukte, Backwaren, saisonale Produkte, Odenwälder Spezialitäten), Stahls Gemüsetheke (saisonales Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier, selbst gemachte Fruchtaufstriche, eingelegtes Gemüse, je nach Saison Blumensträuße), Feinkost Paradies (hausgemachte Spezialitäten aus Griechenland, der Türkei und Spanien wie Aufstriche, Antipasti, Salate, Oliven, Meeresfrüchte, Käsecremes, Salate und Pita-Brot), Knusperhahn (Hähnchenwagen mit gegrillten Hähnchen, Pommes und Chicken Nuggets).

„Mit dem Wochenmarkt konnten wir über unsere Wirtschaftsförderung für Offenthal eine neue Einkaufsmöglichkeit initiieren, die den Stadtteil aufwertet und den Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives alternatives Versorgungsangebot eröffnet“, ist Bürgermeister Martin Burlon überzeugt. „Ich bin sicher, dass der Markt gut angenommen wird und sich etabliert, sodass wir hier dauerhaft ein weiteres Angebot schaffen können.“

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Parkplatz der Köppen-Halle an den Markttagen ab 8 Uhr zum Aufbau genutzt wird und die Fläche bis zum Ende des Einkaufstreibens den Beschickern vorbehalten ist. Alternative Parkplätze stehen auf der Feuerwehrwiese zur Verfügung.

