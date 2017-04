Wohnhaus der Diakonie im Sprendlinger Norden so gut wie fertig

Im Mai ziehen 16 Menschen mit Behinderung in den Neubau im Schlesienweg ein. Die Wohnungen in den oberen Geschossen haben große Balkone, die Apartments im Erdgeschoss Terrassen und Garten. Beim Tag der offenen Tür zeigten NRD-Wohnverbundleiterin Petra Grunewald und Michael Günther, Leiter der neuen Einrichtung, den Gästen das Haus und erläuterten das Konzept.

Dreieich - Das zweite Wohnprojekt der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) im Kreis Offenbach ist fast bezugsfertig. In etwa vier Wochen werden im Schlesienweg 16 Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause finden.

+ © p Die künftigen Bewohner, deren Angehörige, aber auch Nachbarn aus dem Sprendlinger Norden nutzten den Tag der offenen Tür, um sich in dem dreigeschossigen Haus umzusehen. Nach Baubeginn im Februar und Richtfest im Juni 2016 ist der Innenausbau flott vorangegangen, die ersten Zimmer der sieben Wohnungen sind schon eingerichtet und farblich nach den Wünschen der künftigen Bewohner gestaltet. Mit Einzel-Apartments und einem Doppel-Apartment im Erdgeschoss über eine Zweier- und eine Vierer-WG im ersten Obergeschoss bis zu den zwei Dreier-WGs im zweiten Obergeschoss gebe es für die unterschiedlichen Bedürfnisse an Betreuung und Pflege genügend Auswahl, um die richtige Wohnung für jeden auszuwählen, so NRD-Pressereferentin Marlene Broeckers. Freilich werde sich erst in der Praxis zeigen, ob alles wie gedacht passt und funktioniert.

Sieben der künftigen Bewohner – allesamt junge Erwachsene – leben seit vielen Jahren in einer Einrichtung der Diakonie in Mühltal bei Darmstadt. Sie ziehen nach Sprendlingen um, weil ihre Familien aus dem nahen Umkreis von Dreieich stammen. Für weitere neun Männer und Frauen, die in Sprendlingen und Umgebung aufgewachsen sind, bedeutet der Einzug den großen Schritt weg von der Familie und hin zu mehr Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. „Damit sind Rechte und Pflichten verbunden“, sagt Petra Grunewald, die Leiterin des NRD-Wohnverbundes Offenbach. „Jede und jeder soll sich, so gut es möglich ist, an der Hausarbeit beteiligen und um die eigene Wäsche kümmern.“

Die 16 Bewohner, unter ihnen auch einige Rollstuhlfahrer, haben unterschiedlichen Unterstützungsbedarf. Etwa die Hälfte von ihnen wird tagsüber in Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Obertshausen, Dieburg oder Mörfelden tätig sein; die andere Hälfte besucht Tagesstätten in Mörfelden, Dieburg oder Hainbachtal. Beim Tag der offenen Tür am Donnerstag zeigten sich die Gäste beeindruckt von der Ausstattung des Hauses, das die Architekten des Frankfurter Büros BB22 in enger Abstimmung mit dem Bauträger geplant haben. Auch die Lage an der Ecke Hegelstraße/Schlesienweg lässt aus Sicht der Diakonie nichts zu wünschen übrig. Der Weg ins Grüne ist kurz, die Sprendlinger Innenstadt ist auch relativ schnell zu erreichen. Zu den Nachbarn zählen die evangelische Versöhnungsgemeinde und das Stadtteilzentrum, das schon bald täglich von 10 bis 16 Uhr für alle Interessierten geöffnet ist.

Das Wohnprojekt ist ein Baustein des Programms Mehrgenerationenhaus, das mehrere Institutionen im Sprendlinger Norden unter einem konzeptionellen Dach zusammenführt. Seit Kurzem gibt es dafür auch einen Namen: RaBe – Raum der Begegnung. Dadurch sollen Integration und Zusammenhalt im Sprendlinger Norden gestärkt werden.

Standorte wie der in Dreieich entsprechen den Zielvorstellungen der Nieder-Ramstädter Diakonie, die seit mehr als zehn Jahren dabei ist, die von ihr betriebene Großeinrichtung in Mühltal bei Darmstadt aufzulösen. Anstatt in Mehrbettzimmern in Häusern für 100 und mehr Personen zu leben, ziehen Menschen mit Behinderung in kleinteilige Häuser mitten in Wohngebieten. Normale Wohnverhältnisse sind nach Überzeugung der Diakonie eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Behinderung in der Mitte der Gesellschaft ankommen. „Ich finde, Sprendlingen kann noch ein bisschen mehr Musik gebrauchen“, sagte Anja Neumann beim Tag der offenen Tür. Die Musikpädagogin und Ergotherapeutin ist mit ihrer mobilen Musikschule überall in Dreieich unterwegs und freut ich schon darauf, künftig auch mit den Bewohnern im Schlesienweg 17 zu musizieren. (fm)