Neue städtische Baugesellschaft: 400 Wohnungen erste Zielmarke

Dreieich - Die Vorarbeiten waren komplex und umfangreich, sind jetzt aber so gut wie abgeschlossen: Die Stadt bekommt eine Baugesellschaft, die unter anderem Sorge dafür tragen soll, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Von Frank Mahn

Lesen Sie dazu auch: CDU und SPD setzen Baugesellschaft durch Sie firmiert unter dem Namen DreieichBau als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) – wenn das Parlament am 23. Mai zustimmt. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt, Belegungsrechte laufen aus, die Warteliste im Rathaus ist lang. Durch die Flüchtlingsproblematik entstand zusätzlicher Druck. Der Magistrat hatte deshalb im vergangenen Jahr die Initiative ergriffen, damit die Kommune auf diesem Gebiet selbst tätig werden kann. Mit dem mehrheitlichen Segen der Stadtverordneten gründete die Stadtregierung eine sogenannte Vorschalt-AöR, um rechtliche und steuerliche Fragen zeitnah klären zu können. Zudem wurde ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Nun ist fast alles abgearbeitet, bis auf einen wesentlichen Punkt. Fällt Grunderwerbsteuer an, wenn städtischer Grundbesitz auf die AöR übertragen wird? Dazu haben sich die Finanzbehörden nach Angaben von Erstem Stadtrat Martin Burlon noch nicht geäußert. Sollte sie fällig werden, wären dies immerhin 600.000 Euro. Allerdings könnte das Eigenkapital durch die Einbringung von Wohngebäuden – zum Beispiel zwei Seniorenwohnanlagen und diverse Häuser, in denen Flüchtlinge leben – um gute neun Millionen Euro nahezu verdoppelt werden. Abwägungssache also. „Das müsste dann die Politik entscheiden“, sagt Burlon.

Die Aufgaben der Gesellschaft sind wie folgt definiert:

Baulandentwicklung und -bereitstellung für öffentlich-geförderten und frei finanzierten Wohnraum

Neubau, Erwerb und Anmietung von Wohnungen insbesondere für niedrige und mittlere Einkommen, von Flüchtlingsunterkünften und Obdachloseneinrichtungen

Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Wohnungs- und Unterkunftsbestands

unterstützende Hochbau- und Bewirtschaftsleistungen für Funktionsgebäude der Stadt

Die derzeitige Planung sieht vor, dass die Gesellschaft – je nach Beschlusslage des Stadtparlaments – in den kommenden acht bis zehn Jahren etwa 400 Sozialwohnungen errichtet und an die 33 Hektar Bauland entwickelt und bereitstellt, auch für Bauträger. Der Wirtschaftsplan geht von einem Investitionsvolumen in Höhe von 80 Millionen Euro aus. Die Finanzierung soll überwiegend aus Förderdarlehen des Landes erfolgen und zu einem Teil aus Eigenkapital, das die Stadt zur Verfügung stellt.

Erstes konkretes Projekt wird die Errichtung der „Sozialen Wohnsiedlung mit ökologischem Baustandard“ an der Hainer Chaussee sein. Auf dem ehemaligen Opel-Gelände sollen 85 überwiegend öffentlich-geförderte Wohnungen entstehen. Als Start ist 2018 angepeilt, Ende 2019 könnten dort die ersten Bewohner einziehen.

Wo aber sollen 30 Hektar Bauland herkommen? Man werde zum einen den Bestand durchforsten, sagt Burlon. Zum anderen weise der Regionale Flächennutzungsplan Gebiete im Außenbereich aus, zum Beispiel das „Mauerloch“ am Sprendlinger Bahnhof und auch für den südlichen Ortsrand von Offenthal – nahe der Kita Rückertsweg – könnte eine Bebauung geprüft werden.

An den Start gehen will die DreieichBau mit elf Beschäftigten (9,5 Vollzeitstellen). Sieben Beschäftigte wechseln dabei von der Stadtverwaltung zur AöR, vier werden neu eingestellt. Die kaufmännische Geschäftsführung soll weiterhin Matthias Portis, Leiter des städtischen Fachbereichs Finanzen und Controlling, übernehmen. Der Posten des technischen Vorstands ist noch zu besetzen.

Bei dem ganzen Prozess ist die Dreieicher Firma Schüllermann und Partner an der Seite der Stadt. Auch wenn anfangs Verluste von 300.000 Euro im Jahr einkalkuliert werden müssten, werde die Kommune „kein Zuschussgeschäft betreiben“, sagt Vorstand Stephan Schüllermann, der von einem langfristig „sehr guten“ Investment spricht. Mit der Gesellschaft hole die Stadt ein Versäumnis nach, so der Steuerberater. Sie könne dadurch auch ihre sozialen Aufgaben besser erfüllen.

