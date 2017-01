Zahlreiche Einsätze für Feuerwehr zum Jahreswechsel

Brandschützer auf Trab gehalten

+ © Feuerwehr (p) Komplett zerstört wurde ein Bauwagen bei einem Brand am Silvesterabend auf einem Feld in der Nähe der Schießgartenstraße in Götzenhain. Zur Ursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. © Feuerwehr (p)

Dreieich - Keinen ruhigen Jahreswechsel erlebte die Dreieicher Feuerwehr. Gleich mehrere Einsätze in verschiedenen Stadtteilen hielten die Blauröcke auf Trab. Durch schnelles Eingreifen konnte in einigen Fällen Schlimmeres verhindert werden. Von Holger Klemm

Los geht es bereits am Silvestermorgen, als um 7.34 Uhr die Feuerwehren Sprendlingen, Buchschlag, Dreieichenhain, Götzenhain, Neu-Isenburg sowie das DRK Dreieich zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Berliner Ring in Sprendlingen alarmiert werden. Die Meldung klingt dramatisch, da Menschenleben in Gefahr sein sollen. Nach dem Eintreffen kann jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Nachbarn der im elften Stock liegenden Wohnung haben den Brand mit einem Feuerlöscher bereits weitestgehend gelöscht. Die Einsatzkräfte suchen mithilfe von kleinen Löschgeräten und unter schwerem Atemschutz nach versteckten Glutnestern und löschen diese ab. Teile des Brandgutes werden ins Freie gebracht. Da ein Bewohner Rauchgase eingeatmet hat, wird er von einem Notarzt untersucht und zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Gegen 9 Uhr ist der Einsatz beendet. Beteiligt sind elf Fahrzeuge der Feuerwehr, wobei einige die Anfahrt vorzeitig abbrechen können. Dazu kommen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, eine Polizeistreife und ein DRK-Fahrzeug. Die Ursache steht bislang nicht fest.

Das gilt auch für einen weiteren Einsatz um 19.38 Uhr, als es zu einem brennenden Bauwagen im Feld in der Nähe der Schießgartenstraße in Götzenhain geht. Unter schwerem Atemschutz bringt die Freiwillige Feuerwehr Götzenhain den Brand unter Kontrolle. Unterstützung kommt von einem Sprendlinger Großtanklöschfahrzeug. Die Feuerwehr ist bis 20.15 Uhr mit insgesamt drei Löschfahrzeugen im Einsatz.

Nächste Station ist um 23.06 Uhr ein Feuer auf einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße. Dort brennen mehrere Holzpaletten, Baumaterial sowie ein Teil eines Bürocontainers, die schnell gelöscht sind. Kurz vor Mitternacht verlassen die Einsatzkräfte der beiden Löschfahrzeuge die Stelle und sind um 23.52 Uhr wieder auf der Feuerwache an der Hainer Chaussee, um auf das neue Jahr anzustoßen.

Doch der erste Einsatz 2017 lässt nicht lange auf sich warten. Um 0.50 Uhr werden die Feuerwehren Dreieichenhain, Sprendlingen und Götzenhain zu einem vermutlichen Dachstuhlbrand in der Bahnstraße in Dreieichenhain alarmiert. Zum Glück brennen nur einige Böller auf einem Flachdach, die bereits durch Passanten vom Dach geworfen werden. Die Feuerwehr muss lediglich die Böller ablöschen und kann um 1.10 Uhr die Bahnstraße wieder verlassen. Wegen der Meldung „Feuer auf dem Dach“ fahren zu diesem Einsatz neben Polizei und Rettungswagen fünf Löschfahrzeuge. Um 1.24 Uhr lautet der Auftrag, eine Tür im Berliner Ring zu sichern. Dort gibt es für die Blauröcke aber nichts zu tun, wie sich vor Ort herausstellt.

Gegen 2.13 Uhr brennt Papier auf der Herrnröther Straße in Sprendlingen, das jedoch schnell gelöscht ist. Um 4.01 Uhr wird die Feuerwehr Offenthal dann zu einem brennenden Müllcontainer auf dem Gelände der Aral-Tankstelle gerufen. Die Einsatzkräfte können das Übergreifen auf andere Container verhindern. Zum Glück wird das Feuer relativ schnell durch Passanten entdeckt, da in der Nähe mehrere andere Container Brandspuren zeigen. Die beiden Fahrzeuge können um 4.26 Uhr die Heimfahrt antreten.

Um 4.47 Uhr werden Offenthaler nach Langen gerufen, um die dortigen Kollegen bei der Bekämpfung des Dachstuhlbrands am Lutherplatz zu unterstützen. Gegen 7 Uhr ist auch dieser Einsatz beendet.