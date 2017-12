In der Manege zu Hause

Dreieich - Manege frei für Familie Bertolli: Derzeit gastiert der Dreieicher Weihnachtszirkus in der Philippseicher Straße. Zahlreiche Familienmitglieder und Tiere zeigen im Zelt ihr Können – vom springenden Lama bis zum Artistennachwuchs. Von Manuel Schubert

Zur ersten Dramatik kommt es schon eine gute Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Artisten des Dreieicher Weihnachtszirkus warten hinter dem Vorhang auf ihren großen Auftritt, da nutzt eine kleine Ziege auf dem Vorplatz den unbeobachteten Moment, reißt eine Lichterkette aus ihrer Halterung und verheddert sich mit dem Kopf äußerst unglücklich in einem Stromkabel. Doch nur zwei Zuschauer bekommen auf dem Weg zum Kassenzelt Wind davon. Die Dame hält den Atem an, der Gatte langt zielstrebig über den Zaun und befreit den kleinen Bock aus seiner misslichen Lage. Die Ziege beruhigt sich schnell wieder – und knabbert zur Entspannung einen Weihnachtsbaum an.

Wenig später kann die Zirkusaufführung der Familie Bertolli, die seit gut einer Woche mit ihrem Weihnachtszirkus am Götzenhainer Ortsausgang Richtung Dreieichenhain gastiert, losgehen. Es ist ein Zirkus, wie man ihn von früher kennt: Ein blau-rotes Zelt, zehn Meter hoch und 26 Meter im Durchmesser, eine sandige Manege, Plastikstühle, Popsongs, die aus einer alten Anlage dröhnen – und viel ehrliches Zirkushandwerk. Da galoppieren Pferde in Formation durch das Rund, tanzen auf den Hinterbeinen, springen über Stangen und verbeugen sich am Ende artig. Ein Lama beeindruckt mit seinem Sprung, dazu gibt es Seiltänzer, Jongleure und mehr.

Die Bertollis verstehen ihr Handwerk, seit 1840 schon betreiben sie ihren Zirkus. Sie stammen aus Enkenbach-Alsenborn, einer 7000-Seelen-Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die etliche bekannte Zirkusfamilien hervorgebracht hat. Doch ihr Zuhause ist das längst nicht mehr – die Heimat der Bertollis ist die Manege. Das ganze Jahr über reisen sie mit 18 Familienmitgliedern, 30 Tieren sowie einem ganzen Tross an Last- und Wohnwagen quer durch Europa. Es ist ein Leben auf vier Rädern, ein Erwachsenwerden auf Achse, ein Alltag im Scheinwerferlicht. „Wir sind immer unterwegs, sagt der 26-jährige Nico Bertolli.

Eine Schule haben der junge Mann, seine Geschwister, Cousins und Cousinen nie besucht, gepaukt wird im „rollenden Klassenzimmer“, wie Bertolli es nennt. Ist die Familie in Deutschland, bekommt sie Besuch von einem befreundeten Lehrer aus Wiesbaden, auch im Ausland kennen die Artisten Pädagogen, die sich um die Bildung ihrer Kinder kümmern. Soziale Kontakte zu Gleichaltrigen lassen sich bei einem Leben in steter Bewegung nur schwer aufbauen. Es ist der Preis, den jeder Zirkusartist zahlen muss. „Ein schöneres Leben gibt’s nicht“, betont aber Nico Bertolli. „Wenn wir den Zuschauern eine Freude machen können mit dem, was wir für sie vorbereiten – dann ist das für uns das Größte.“

+ Auch die jungen Artisten der Zirkusfamilie zeigen ihr Können: Elena beeindruckt als Schlangenfrau am Boden. © Strohfeld Dem Götzenhainer Publikum, das zum ersten Auftritt der Bertollis in Dreieich sehr zahlreich erscheint, scheint es zu gefallen. Weihnachtlich ist an der mehr als zwei Stunden langen Show das Drumherum: Tannenbäume und Lichterketten schmücken den Vorplatz, am Eingang gibt es Glühwein. Aber das Programm der Bertollis ist eines für das ganze Jahr. Ein paar Längen hat es, etwa als der Clown Banane in seinem grünen Tannenbaum-Anzug grübelt, was der Unterschied zwischen Manege, Bolognese und Mayonnaise ist. Doch es gibt auch zahlreiche Höhepunkte: Als etwa Andreas und Kalita Bertolli einen Schlaghammer, eine Schubkarre, eine Leiter und bis zu fünf Stühle auf dem Kinn balancieren, ist das schlichtweg beeindruckend, ebenso wie die Kunststücke, die die junge Denise in einem Reifen oben unterm Zeltdach vollführt. Oder Rosita Bertolli, die bis zu zehn Ringe um Hüfte und Handgelenke kreisen lässt. Als Gastartisten hat die Familie Julio Fernandez nach Götzenhain geholt, einen kleinen Kolumbianer, der nicht nur auf dem Drahtseil durch ein Springseil hüpfen, sondern auch ziemlich flink mit Kugeln, Ringen, Tischtennisbällen, Keulen und Holzkästen jonglieren kann – wenngleich der ein oder andere Ring zwischenzeitlich abstürzt. Winterferien gibt es für die Artisten im Anschluss an ihr Gastspiel in Götzenhain übrigens keine. „Wir bauen ab und dann geht es direkt weiter“, sagt Nico Bertolli. Der nächste Halt: Bonn.

Noch bis zum 7. Januar weilt der Zirkus Bertolli in Götzenhain, Aufführungen sind täglich um 15.30 Uhr. Kinder zahlen 14 bis 18 Euro, Erwachsene 16 bis 20 Euro. An Neujahr kosten alle Tickets nur zehn Euro, am 3. Januar kommen Erwachsene für den Kinderpreis ins Zirkuszelt.