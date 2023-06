Zweite Dreieicher Fahrradstraße in der Planung

Von: Holger Klemm

Teilen

Schon heute wird die Schulstraße rege von Radlern und Radlerinnen genutzt. Mit der zweiten Fahrradstraße, die dort beginnt, soll sich die Situation verbessern. © jost

Der Radverkehr in Dreieich nimmt stetig zu, wie nicht zuletzt die Bewegungen an den sieben Zählstellen im Stadtgebiet belegen. So wurde auch im Mai in Dreieich im hessenweiten Vergleich erneut überdurchschnittlich viel geradelt. Stiegen in Hessen täglich durchschnittlich mehr als 400 Menschen pro Zählstelle aufs Rad, waren es in Dreieich mehr als 600. Neben den Vorteilen für den Klimaschutz erfreut sich das Fahrradfahren zunehmender Beliebtheit, da es insbesondere auf Kurzstrecken schneller ist als mit dem Auto.

Dreieich - Ein weiteres Projekt zur Förderung ist die Planung der zweiten Fahrradstraße. Diese von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Verbindung zwischen Götzenhain, Dreieichenhain und Sprendlingen führt auf etwa zweieinhalb Kilometern Länge ab dem Rathaus in Sprendlingen über die Schulstraße, unterquert die Autobahnbrücke, verläuft weiter in die Phillipp-Holzmann- und Kennedy-Straße bis zum Neurothweg und endet am Kreisverkehr am Hainer Weg.

Unterschiedliche Voraussetzungen

Einen ersten Entwurf und die Bestandsanalyse stellt Dr. Tim Hilgert von der Planungs- und Beratungsgesellschaft Inovaplan GmbH aus Karlsruhe im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie vor. Die Voraussetzung in den drei Teilbereichen sind dabei durchaus unterschiedlich, was einige Knackpunkte bei der Planung mit sich bringt.

Während für die Schulstraße ein enger Straßenraum, eine dichte Bebauung und dichtes Parken charakteristisch sind, weist der anschließende Wirtschaftsweg ab Maria-Montessori-Straße eine enge Breite, keinen separaten Gehweg und eine landwirtschaftliche Nutzung auf. Zudem gehört das Gelände verschiedenen Eigentümern. Der Abschnitt ab der Philipp-Holzmann-Straße ist geprägt durch einen breiteren Straßenraum, eine großzügigere Bebauung und vereinzelte Parkstände.

Nicht zuletzt wegen der noch zu klärenden Eigentumsverhältnisse regt Hilgert an, erst einmal den ersten und dritten Abschnitt als Fahrradstraße zu gestalten. Im zweiten könnten vorerst einige Verbesserungen vorgenommen werden. So könnte die Situation für die Radler verbessert werden. Die Fahrbahnbreite bei der Fahrradstraße sollte zwischen 4,60 und sechs Metern liegen, um ein Überholen von Autos zu verhindern. Für den dritten breiteren Abschnitt würde dies eine Reduzierung auf ein Mindestmaß bedeuten. Im ersten Abschnitt in der Schulstraße müsste das Parken geordnet und beschränkt werden. Dort schlägt Hilgert einen Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Autos vor. Knotenpunkte in beiden Abschnitten sollten sicher gestaltet und rot markiert werden. Über die üblichen Gestaltungsgrundsätze einer Fahrradstraße hinaus empfiehlt Hilgert unter anderem vertikale Elemente im Eingangsbereich, um den Radverkehr hervorzuheben, sowie Aufpflasterungen, alternierende Parkplätze oder Einbahnregelungen.

Bürgerbeteiligung

Bei der Planung für die Fahrradstraße sollen Anregungen und Ideen aus der Bevölkerung berücksichtigt werden. Die entsprechende Bürgerbeteiligung ist nach den Sommerferien geplant. Das Projekt wird begleitet vom Runden Tisch Radverkehr. Hilgert geht davon aus, dass der Schlussbericht im Oktober vorliegt.

Die Verwaltung plant zudem, bestehende Verbindungen zu verbessern und gegebenenfalls neue Wege zu schaffen, sowohl innerhalb der Ortsteile als auch zu den Nachbarkommunen. Eine Übersicht des Radwegenetzes soll dabei helfen. Diese enthält die bevorzugten Wegebeziehungen für den Radverkehr und berücksichtigt bereits die geplanten Direktverbindungen sowie die entsprechenden Zubringer. Dieses Radwegenetz wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie zur Kenntnis genommen.

Von Holger Klemm