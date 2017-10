Zweite Rock’n’Roll Days wecken Lebensgefühl der Fifties

Die Musiker des Ray Collins’ Hot-Club sind der Headliner am Samstagabend. Doch auch die anderen Bands ziehen die Besucher in ihren Bann. Wer noch auf der Suche nach der passenden Ausstattung war, wurde beim Retro-Markt fündig.

Dreieich - Darf’s ein bisschen mehr sein? Die Premiere im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass das Konzept Anklang findet, deshalb wurde nun bei den zweiten Rock’n’Roll Days aufgestockt: Mehr Bands, mehr Autos und einfach mehr Programm an drei Tagen voller Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre. Von Sina Beck

Auf Rollschuhen drehen die stilechten Showskater in Petticoats ihre Runden durch das Bürgerhaus und umkreisen die auf dem Parkplatz davor stehenden US-Cars, die nicht nur Rock’n’Roll-Fans zum Staunen verleiten. Passanten bleiben neugierig stehen und bewundern die trotz des trüben Wetters glänzenden Oldtimer. Knapp 40 wetteifern um den Sieg..

Rock’n’Roll Days ohne Rock’n’Roll geht natürlich nicht, deshalb geht es drinnen musikalisch heiß her. Am Freitag hat Veranstalter und Ideengeber Michael Bock mit seiner Band The Silverballs die Tanzfläche eröffnet. „Ein guter Start und gelungener Auftakt“, wie der Frontmann resümiert. Beim Line-Up, das dieses Mal aus zwölf nationalen und internationalen Bands besteht, wird wieder Qualität großgeschrieben. Der Musiker selbst freut sich besonders auf Ray Collins‘ Hot-Club, Headliner am Samstag. Langeweile kommt bis dahin nicht auf, dafür sorgen sowohl das Dance Camp wie auch der Retro-Markt, bei dem sich die zeitreisenden Besucher vom Tanzen verschnaufen können.

Spezielle Kurse gibt es nur für Fortgeschrittene, doch auch wer keine Erfahrung auf dem Parkett hat, kann von der 40-jährigen Tanzerfahrung von Nellia und Dietmar Ehrentaut etwas lernen. „Beim Rockabilly-Jive gibt es keinen festgelegten Grundschritt, deshalb zeigen wir ein paar Basics“, erklärt das Paar. „Das Schöne ist, dass man so viel improvisieren kann, das ist einfach eine Gaudi“, erzählen die gebürtigen Österreicher, die mit ihren 64 und 70 Jahren junge Paare auf der Tanzfläche ganz schön alt aussehen lassen. Auch heute noch trainieren die einstigen Turniertänzer zweimal wöchentlich, geben Workshops und haben Spaß, „jungen Menschen das Tanzen näher zu bringen.“

Auch Anfänger sind also mit dem Grundwissen ausgestattet, um am Abend eine flotte Sohle hinzulegen. Während die Bühne gerockt wird, steht draußen das Sieger-Auto fest. „Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters“, erklärt Jan Andresen, warum die Entscheidung der dreiköpfigen Jury nicht leicht gefallen ist. Gesamtzustand und Originalität waren die Hauptkriterien, in denen besonders der creme-grüne Buick Wildcat (1955) überzeugt hat. Eine Klasse für sich ist auch der außergewöhnliche Chevrolet, der ganz in leuchtendem Lila die Blicke auf sich zieht und dafür den Titel „Best of Show“ einheimst.

Schon am frühen Abend schwingen drinnen vereinzelte Paare das Tanzbein. Während die Röcke der Damen wehen, sitzen die Haartollen der Männer – vereinzelt ist die Frisur dank Kotletten perfektioniert – bombenfest. Wem der letzte Schliff für das Retro-Outfit fehlt, kann beim Markt vorbeischauen, der meist dann frequentiert wird, wenn die Bands Spielpause habe. Wobei die Musik weitergeht: „Eine der Neuerung ist, dass wir vier DJs mit am Start haben, die zwischen den Bands auflegen“, informiert Bock.

Dass sich das Gedränge beim Retro-Markt mit fast gänzlich neuen Ausstellern dementsprechend in Grenzen hält, findet Tex Küster durchaus angenehm. „Wir sind in erster Linie Hersteller und nicht Verkäufer. Da ist es gut, dass Zeit bleibt, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.“ Seit sieben Jahren ist der Schneider mit seinem „authentic 50s“ auf die Mode dieser Zeit spezialisiert. Bundfaltenhosen, Collegeblousons oder Freizeithemden mit waagrechtem Verschluss – authentische und individuelle Kleidung hat er aus Schleswig-Holsteinmitgebracht. „Die Fahrt hat sich gelohnt“, zeigt er sich begeistert, was vor allem den guten Bands geschuldet ist.

Dank denen füllt sich auch der Saal mehr und mehr, die Stimmung ist gut, die Fans sind ausgelassen – so wie es im Sinne von Michael Bock ist. „Es ist immer ein Überraschungs-Ei“, so der Veranstalter. Auch wenn der Vorverkauf bereits besser als 2016 gewesen sei, gehen die meisten Tickets spontan über die Abendkasse. Auch bei den zweiten Rock’n’Roll Days wird ausgelotet, wie das Ganze verbessert werden kann, sagt Bock. „Mir ist am wichtigsten, dass sich alle wohlfühlen und Spaß haben.“