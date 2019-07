Zweiter Anlauf mit Unterstützung

Dreieich – Die erste Runde war, salopp formuliert, ein Schuss in den Ofen. Der parlamentarische Wahlvorbereitungsausschuss unter Vorsitz von Kerstin Mandel (CDU) konnte sich auf keinen mehrheitsfähigen Kandidaten für den Posten des Ersten Stadtrats einigen. VON FRANK MAHN

Das Amt ist unbesetzt, seit Martin Burlon (parteilos) Mitte Februar Dieter Zimmer als Bürgermeister abgelöst hat. Die Stelle, die Burlon zuvor mehr als neun Jahre lang ausgefüllt hatte, war bereits Ende vergangenen Jahres ausgeschrieben worden. Wenn es schlecht läuft, muss sich der neue Rathauschef noch bis Anfang nächsten Jahres als hauptamtlicher Einzelkämpfer durchschlagen. Burlon setzt seine Hoffnung in die zweite Ausschreibung, die am kommenden Wochenende bundesweit veröffentlicht werden soll. Beim zweiten Anlauf greift die Stadt auf die Dienste eines Personalberatungsunternehmens zurück.

Aktuell gönnt sich der Bürgermeister einige Tage Urlaub. Burlon nutzt die sitzungsarme Zeit, zudem geht’s in den Sommerferien generell etwas geruhsamer zu. Einen Stellvertreter hat er nicht. Die Stellung im Rathaus hält Andreas Feldmann, der seit Anfang des Jahres als Nachfolger von Britta Graf den Fachbereich Steuerungsunterstützung und Service leitet – und damit eine Schlüsselposition in der Verwaltung innehat.

Viel Masse, aber nicht ausreichend Klasse. Auf diesen Nenner lässt sich das Ergebnis der ersten Ausschreibungsrunde bringen. Bewerbungen gab es in Hülle und Fülle – 61 Männer und Frauen quer durch die Republik schickten ihre Unterlagen ein. Offenbar meinten es nicht alle ernst: Dem Vernehmen nach habe einer der Kandidaten nicht mal einen Schulabschluss vorlegen können.

Die allermeisten Bewerbungen waren natürlich seriös. Der Wahlvorbereitungsausschuss, der in seiner Besetzung identisch mit dem Haupt- und Finanzausschuss ist, sichtete die Bewerbungen, bewertete sie und sortierte ungeeignete Bewerber aus. Übrig blieb ein halbes Dutzend Anwärter, die dann eine Vorstellungsrunde durch die Fraktionen drehten. Doch eine ordentliche Mehrheit, wie sie wünschenswert wäre, zeichnete sich für keinen Bewerber ab. Der Ausschuss hätte den Stadtverordneten aber eine Person zur Wahl vorschlagen müssen. Weil dies aussichtslos war, erklärte das Gremium das Verfahren Ende Juni für beendet und entschied sich dafür, die Stelle erneut auszuschreiben.

Zudem beschloss das Gremium, ein Personalberatungsunternehmen – in der freien Wirtschaft Headhunter genannt – einzuschalten. Dieser Schritt soll nicht unumstritten gewesen sein. Kostet ja einiges, so ein Dienstleister. Doch die Sparbrötchen ließen sich umstimmen, sodass die Parlamentarier nun professionelle Unterstützung haben.

Wie Andreas Feldmann auf Anfrage sagte, sei ein Unternehmen ausgewählt worden, das einen seiner Schwerpunkte im Bereich öffentlicher Dienst hat, den „Markt“ folglich kennt. Die Firma schaut sich alle Bewerbungen an und gibt Empfehlungen ab. Dann ist der Ausschuss am Zug.

Die Stellenausschreibung, heißt es, sei präzisiert worden. Sie soll am Wochenende auf Onlineportalen und auf der Seite der Stadt Dreieich veröffentlicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 18. August. Und dann nimmt das Prozedere seinen Lauf. Wenn es optimal läuft, hat Martin Burlon noch Ende 2019 einen hauptamtlichen Kollegen an seiner Seite. Es kann aber auch bis Januar oder Februar dauern. Gewählt wird der Erste Stadtrat für sechs Jahre. Burlons Nachfolger übernimmt die Fachbereiche Bürger und Ordnung, Planung und Bau sowie Gebäudemanagement.

Der Text der Ausschreibung ist noch unter Verschluss. Hochschulstudium, Erfahrungen in der Kommunalverwaltung oder im Projektmanagement, Bürgernähe, Durchsetzungsvermögen, wirtschaftliches Verständnis und Führungsqualität dürften wie in Runde eins weiterhin zu den Anforderungen gehören. Man wünsche sich eine „charismatische Führungspersönlichkeit“, so Kerstin Mandel.