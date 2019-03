80-jährige Radlerin prallt gegen Laster

VON MARKUS SCHAIBLE.

Egelsbach – Folgenschwere Kollision einer Radfahrerin mit einem Lastwagen: Mit schweren Verletzungen musste eine 80-jährige Frau am Samstagnachmittag nach einem Unfall im Kreuzungsbereich K 168/B 3/Darmstädter Landstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl sie nach ersten Erkenntnissen den Zusammenstoß verursachte, flüchtete der Lkw-Fahrer und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Das Unglück ereignete sich gegen 16.40 Uhr. Beide Beteiligten bewegten sich aus entgegengesetzten Richtungen auf den Kreuzungsbereich nahe dem Rewe Center zu: Die 80-jährige Radfahrerin war auf der K 168 aus Richtung Flugplatz unterwegs, der Lkw kam von der A 661. An der Kreuzung bogen beiden auf die B 3 in südliche Richtung ab. Das Lastwagenfahrer hatte dabei auf der Linksabbiegerspur nach ersten Erkenntnissen an der Ampel grün. Die Radlerin nutzte die nicht ampelregulierte Rechtsabbiegespur von der K 168 und missachtete dabei vermutlich die Vorfahrt des Lasters. Sie stieß mit dem Anhänger des Lkw zusammen, stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopf- und Schulterverletzungen zu.

Ohne anzuhalten, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort. Es soll sich nach Aussagen von Zeugen um einen Pritschenwagen handeln. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter z 06183 911550 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Die Freiwillige Feuerwehr Egelsbach stellte während der Rettungsmaßnahmen eine Sichtschutzwand auf. Zudem wurde die Einsatzstelle am Abend für einen Unfallsachverständigen ausgeleuchtet.