Am „Scharfen Eck“ gilt jetzt rechts vor links

Von: Manuel Schubert

Noch etwas ungewohnt: Schilder und Markierungen weisen auf die neue Vorfahrtsregelung am „Scharfen Eck“ hin. Dass in der Ernst-Ludwig-Straße (rechts im Bild) einige Parkplätze wegfallen, schmeckt erwartungsgemäß nicht allen. © strohfeldt

Die Farbe ist noch frisch: Die Gemeinde Egelsbach hat die Verkehrsregelung am „Scharfen Eck“, der Kreuzung von Schul-, Luther-, Bahn- und Ernst-Ludwig-Straße, geändert.

Egelsbach –Dort gilt nun rechts vor links. Damit setzt die Gemeinde die erste zentrale Maßnahme aus dem so gut wie fertiggestellten Verkehrskonzept um. Bei einem Verkehrsworkshop im Januar hatten die meisten Bürger eine Rechts-vor-links-Regel am „Scharfen Eck“ befürwortet.

Die Änderung soll das Tempo an der unübersichtlichen Kreuzung reduzieren, die von vielen Kindern und Jugendlichen auf dem Weg zur Wilhelm-Leuschner-Schule (Richtung Süden) sowie zur Dr.-Horst-Schmidt-Halle oder den weiterführenden Schulen in Langen (Norden) genutzt wird. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer in Ost- und West-Richtung Vorfahrt, was so manchen Autofahrer zum Rasen animierte. Die Rechts-vor-links-Regel soll nun Autos und Radfahrer aus allen Richtungen zum Abbremsen bewegen und so für mehr Sicherheit und Übersicht sorgen. „Die Stelle ist einfach gefährlich für Kinder. Wir haben dieses Risiko jetzt deutlich reduziert“, sagt Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) auf Anfrage. Auch wenn das Verkehrskonzept noch nicht ganz fertig sei, habe er sich „erlaubt“, als zuständige Ordnungsbehörde die Vorfahrtsregelung zu ändern. „Nun, da wir einen Vorschlag von Fachleuten vorliegen haben, wollte ich das gleich umsetzen“, so der Rathauschef.

Parkplätze fallen weg

Neu ist auch, dass der kurze Abschnitt der Ernst-Ludwig-Straße am „Scharfen Eck“ – Einbahnstraße in südliche Richtung – nun für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben ist. „Fakt ist, dass die Grundschüler aus dem Brühl gegen die Einbahnstraßenrichtung fahren, egal, was ihre Eltern ihnen sagen“, so Wilbrand. Nun haben Radler auf der Ernst-Ludwig-Straße einen eigenen Streifen in Richtung Norden.

Um mehr Platz auf der Straße zu schaffen, hat die Gemeinde wie angekündigt einige wenige Parkplätze auf der westlichen Seite – zwischen der Kreuzung und dem Restaurant Arte e Gusto – geopfert. Das kommt, wie zu erwarten, nicht bei allen gut an. Wie der Gemeindevorstand mitteilt, hat es ein Beschwerdeschreiben von Anwohnern und Gewerbetreibenden im direkten Umfeld gegeben, die sich über den Wegfall der Parkplätze beklagen. Darin kritisieren sie auch, dass ein Behindertenparkplatz dann fehlt. Dieser sei für die beiden Arztpraxen vor Ort wichtig. Der Fachdienst Sicherheit und Mobilität hat jedoch schnell reagiert und in der Lutherstraße – nur ein paar Schritte von der Kreuzung entfernt – bereits einen neuen Behindertenparkplatz eingerichtet.