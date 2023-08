Angeklagter bei Insolvenzprozess: „Ich habe keinen Fehler gemacht“

Von: Philipp Bräuner

Ein 62-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Langen wegen Insolvenzverschleppung verantworten. Bestraft wird am Ende ein anderer.

Langen/Egelsbach – Manchmal geht es vor Gericht nicht nur um Gerechtigkeit. Bei einem Prozess wegen Insolvenzverschleppung vor dem Amtsgericht Langen macht der Angeklagte von Beginn an klar, dass es ihm besonders auch um eins geht: seine Ehre als Geschäftsmann wieder herzustellen. Adrett gekleidet im blauen Tweedsakko, die weißen Locken nach hinten gekämmt und den Schnurrbart akkurat gestutzt, erscheint er am Morgen seiner Verhandlung vor Gericht.

Dort können weder Richter Volker Horn noch sein Dolmetscher den Angeklagten davon abbringen, seine persönliche Aussage im Stehen vorzutragen. „Ich mache es kurz“, verspricht der 62-Jährige, um dann doch weit auszuholen. Er erzählt, wie er in den 1980er Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist und von Anfang an als Unternehmer gearbeitet hat. „Nie habe ich irgendeine Hilfe gebraucht, alles immer selbst geschafft“, sagt er. Zahlungsrückstände habe es bei ihm nie gegeben. Anfang 2017 sei er dann erkrankt, woran genau, verrät er nicht. Daher habe er nicht mehr zu seinen Kunden gehen können, das Geschäft sei nicht mehr gelaufen. Gegen Ende des Jahres sei er dann wieder auf die Beine gekommen, habe arbeiten können.

Doch da ist in seiner Egelsbacher Firma für Gebäudereinigung und Bauservice offenbar schon einiges an Schulden aufgelaufen. In der Anklageschrift ist von insgesamt 21 000 Euro bei der Knappschaft Bahn-See – einem Verbund aus Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung – die Rede; wie sich im Prozessverlauf herausstellt vor allem für die Sozialversicherung von Minijobbern. Zudem sei der Erzhäuser auch Beträge bei der AOK und dem Finanzamt schuldig geblieben. Im März 2018 wird schließlich ein Insolvenzverfahren eingeleitet, die Firma später liquidiert.

Das Verlesen der Anklage bringt den zuvor schon sichtlich aufgebrachten Angeklagten in Rage. AOK und Finanzamt seien bezahlt worden, er sei all seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen – abgesehen von jenen gegenüber der Knappschaft. „Ich schulde niemandem etwas außer der Knappschaft und mein Leben Gott“, sagt er energisch, „und der nimmt es sich, wenn die Zeit gekommen ist.“

200 Euro Rente aus der Türkei

Für solches Pathos zeigt sich Richter Horn wenig empfänglich. Was die Faktenlage betrifft, spricht der Angeklagte aber offenbar die Wahrheit. Tatsächlich hatte er wohl noch während des Insolvenzverfahrens begonnen, seine Schulden zu bezahlen. Monatliche Zahlungen an die Knappschaft kann er nachweisen. Nur einen Beleg für eine entsprechende Vereinbarung mit der Rentenversicherung bleibt er schuldig. Angeblich, weil man ihm keine schriftliche Bescheinigung ausgestellt habe.

„Ich habe keinen Fehler gemacht“, behauptet der Angeklagte. „Doch, das haben Sie“, entgegnet Richter Horn, „als Sie gesehen haben, dass es mit dem Unternehmen nicht mehr lief und keine Insolvenz angemeldet haben.“ Darauf antwortet der Angeklagte nun kleinlaut: „Ich dachte, ich schaffe das“, und blickt zu Boden.

Am Ende geht es dann recht schnell: Die Gemengelage führe ihn zu der Überzeugung, dass eine Verfahrenseinstellung die sinnvollste Lösung sei, sagt Horn. Arbeiten werde der Angeklagte, der seit der Insolvenz von 200 Euro Rente aus der Türkei lebt, in Deutschland wohl nicht mehr. Eine Einstellung gegen Auflagen sei entsprechend auch wenig aussichtsreich. Nach kurzem Zögern stimmt auch der Staatsanwalt zu, das Verfahren wird eingestellt.

Während schon allgemeine Aufbruchstimmung im Saal herrscht, bekräftigt der Angeklagte noch einmal, diesmal unter Tränen, keinen Fehler gemacht zu haben. Doch da ist Richter Horn schon damit beschäftigt, die einzige Strafe in diesem Verfahren zu verhängen – nämlich gegen den Insolvenzverwalter des Angeklagten. Dieser war dem Verfahren unentschuldigt ferngeblieben und muss nun ein Ordnungsgeld von 300 Euro zahlen. (Philipp Bräuner)