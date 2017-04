Egelsbacher Freibad bekommt was aufs Dach

Egelsbach - Der Dauerkarten-Vorverkauf für die Freibadsaison läuft und noch bevor die ersten Badegäste ab Samstag, 13. Mai, ins Wasser springen dürfen, soll das Buch der schier unendlichen Geschichte um die Solaranlage auf dem Dach des Bads endgültig geschlossen werden. Von Holger Borchard

Alles, was zur Montage der neuen Absorberanlage gebraucht wird, ist zu Wochenbeginn angeliefert worden, sodass die Mitarbeiter eines Fachunternehmens aus Österreich dieser Tage an den Start gehen konnten. Sogar am heutigen Samstag werden die Egelsbacher die Monteure laut Bürgermeister Jürgen Sieling auf dem eingerüsteten Flachdach des Gebäudes an der Freiherr-vom-Stein-Straße beim Werkeln beobachten können.

„Laut Fahrplan soll die Absorberanlage bis Ostern montiert sein und in der Woche darauf angeschlossen werden“, verrät der Rathauschef. „Wir gehen davon aus, dass sie vom ersten Saisontag an einsetzbar sein wird.“ Auf knapp 700 Quadratmetern Dachfläche werden schwarze Schläuche verlegt, durch die dann im Betrieb 80 bis 100 Liter pro Stunde und Quadratmeter geleitet werden. Das auf diese Weise erwärmte Wasser wird direkt der Beckenwasserversorgung zugeführt – der Effekt soll letztlich an einer deutlichen Ersparnis beim Gasverbrauch am Heizkessel ablesbar sein. „Abgesehen davon erwarten wir, mithilfe der Anlage die gewünschte Beckentemperatur von 24 Grad besser und regelmäßiger gewährleisten zu können“, fügt Sieling hinzu.

Die Inbetriebnahme der Absorberanlage darf einerseits als weiteres Signal für den Fortbestand des Freibads und die Reduzierung der Ausgabenlast gelten, andererseits ist sie natürlich auch der Schlussstrich unter das leidige Kapitel des Rechtsstreits um „Pfusch am Bau“. Der Zwist um unsachgemäß verlegte Matten und Schläuche, Wasserschäden etc. hatte über Jahre Richter beschäftigt und Anwälte ernährt, ehe Mitte 2015 ein (von den involvierten Versicherungen forcierter) Vergleich dieses „Ham-wir’s-bald-Kapitel“ beschloss. Mit positivem Ende für die Gemeinde, die 206.000 Euro erhielt. So lange der Rechtsstreit schwelte, war an die Veränderung des Corpus Delicti freilich nicht zu denken gewesen.

Die 25 Badeseen und Freibäder in der Region Zur Fotostrecke

Unerwartet reagieren musste man derweil im Rathaus auf den Abgang des leitenden Schwimmmeisters Hans-Jürgen Hoffmann. „Er hat um Auflösung seines Vertrags gebeten und uns im März verlassen“, bestätigt der Bürgermeister auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen“ – mehr gebe es zur Trennung nicht zu sagen. Ein Nachfolger ist bereits gefunden – in direkter Nachbarschaft: Robert Schäfer, bisher in Diensten der Langener Bäderbetriebe tätig, wird zum 18. April in Egelsbach übernehmen. „Er hat sich schon umgeschaut – das wird ein nahtloser Übergang“, ist Sieling überzeugt.