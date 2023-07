Tierherberge plagen Arzt- und Energiekosten

Hoher Besuch in der Tierherberge: Tierheimleiterin Sandra Schulz und ihre Stellvertreterin Sandra Adler (von links), Auszubildender Tim Bruder (Mitte) und Corinna Michaelis (Vorsitzende Tier-Rettungs-Dienst, Zweite von rechts) begrüßten (weiter von links) Viola Neuß, Renate Knab, Ute Heberer mit Fee und Sigrid Faust-Schmidt vom Landestierschutzverband sowie Thomas Schröder (Präsident Deutscher Tierschutzbund, sitzend) und Dorraine Job (Tierärztin). © Leo F. Postl

Auf ihrer Sommerreise durch hessische Tierheime haben Vertreter des Tierschutzbund und des zugehörigen Landesverbands die Tierherberge Egelsbach besucht. Sie interessierte besonders, was die Herausförderung in der Pflegeeinrichtung für Hunde ist.

Egelsbach – Großes Hundegebell am Montagnachmittag in der Tierherberge Egelsbach: Draußen vor der Tür stehen bisher unbekannte Besucher. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, sowie Vertreterinnen des Landestierschutzverbands haben sich zur Stippvisite angesagt. „Kommen Sie ruhig rein, die wollen sie nur kennenlernen“, meint Tierheimleiterin Sandra Schulz. Die Hunde beschnuppern die Gäste und das Gebell verstummt. Jeder der Vierbeiner sucht seinen angestammten Platz auf – auch der Stuhl neben Präsident Thomas Schröder wird besetzt. „Kein Problem, das ist mir alles vertraut“, sagt Schröder und nimmt ersten Kontakt mit seinem vierbeinigen Sitznachbarn auf.

Im Rahmen einer Informationstour besucht der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes verschiedene Tierschutz-Einrichtungen in Hessen, begleitet wird er von Dr. Dorraine Job, die Tierärztin steht allen Mitgliedspartnern als Fachberaterin zur Verfügung. „Wir wissen um die zunehmend schwieriger werdende Situation der Tierheime und ich will gerne dort helfen, wo der Schuh wirklich drückt“, erklärt Schröder seine Mission.

Corinna Michaelis, die Vorsitzende des Trägervereins Tier-Rettungs-Dienst-Frankfurt, schildert die „Geschichte“ der Historie der Tierherberge, die bekanntlich aus Tierliebe einer Familie entstand und dann immer größer wurde. Es gab Zeiten, da erhielt gar ein Ochse seine Gnadenzeit in der Tierherberge. „Heute haben wir uns auf Hunde spezialisiert, die wir möglichst in größeren Gruppen halten – wie sie bei der Begrüßung ja selbst erlebt haben“, erklärt Schulz.

Rexita hat zwei teure Operationen an ihrer Pfote hinter sich, sie ist verkrümmt. © Leo F. Postl

Als „nicht immer so einfach“, beschreibt Michaelis die besondere Situation der Tierherberge Egelsbach hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Kommune und dem Kreis. „Wir haben uns aber arrangiert und wir kommen zurecht“, so die Vorsitzende. Derzeit verbringen rund 40 Hunde aller Größen und Rassen ihre „Vermittlungszeit“ in der Tierherberge. „Ein ganz großes Anliegen unsererseits ist es, unverträgliche Hunde nach und nach zu resozialisieren und in eine Gruppe zu integrieren“, beschreibt Schulz ihr Credo. Durch die Gruppenhaltung wird das Sozialverhalten der Hunde gefördert und die Tiere leiden nicht unter Einsamkeit oder Depressionen. Überaus positiv beschreibt die Tierherberge-Leiterin das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder und Freunde, die „ihre“ Hunde zum Spaziergang ausführen. „Manchmal sind die danach ganz schön platt“, scherzt Schulz.

Beim Rundgang fällt Thomas Schröder sofort eines ins Auge: „Was ihr aus den vorhandenen Möglichkeiten macht, ist wirklich vorbildlich“, zeigt sich der Präsident des Tierschutzbundes beeindruckt. Ihn überzeugt die Haltung unterschiedlicher Hunde-Gruppen, aber auch die besondere Zuwendung zu (noch) problematischen Einzeltieren. „Wir erzwingen nichts, sondern lassen die Tiere auf uns zukommen. Das dauert zwar etwas, aber das Vertrauen zu erreichen, ist uns sehr wichtig“, erläutert Schulz. Neben der Quarantäne-Station liegt die Krankenstation – mit Einzelzimmern. So kümmert man sich in der Tierherberge Egelsbach auch um (teure) Einzelfälle wie die Hündin Rexita. „Sie kam mit einer verkrümmten Vorderpfote auf die Welt und hat diese nicht genutzt“, erklärt Schulz. Nach einer nicht sonderlich gelungen Operation kam sie in die Tierherberge. „Wir wollten ihr keine Orthese zumuten, sondern die Chirurgie in Kalbach hat uns zu einer weiteren Operation geraten – und diese scheint jetzt auch den gewünschten Erfolg zu bringen“, zeigt Schulz auf die Dalmatiner-Hündin, die bereits mit anderen herumtollt.

Für kalte Tage stehen Radiatoren in den Schlafräumen der Hunde, diese treiben natürlich die Stromkosten in die Höhe. © postl

Neben den Tierarztkosten von rund 250 000 Euro im Jahr sind es vor allem die Ausgaben für Energie, die den Trägerverein stark belasten. Damit es den Hunden in der kalten Jahreszeit angenehm warm ist, stehen neben den Hütten Radiatoren, die bekanntlich Energiefresser sind. „Wir zahlen derzeit einen monatlichen Abschlag von über 2 000 Euro“, nennt Michaelis einen Betrag, der wehtut. Für das Personal gibt es nur eine Dixie-Toilette, was Kosten spart. „Wenn sich unsere Hunde wohl fühlen, dann fühlen wir uns auch wohl“, beschreibt der Auszubildende Tim Bruder die Devise. Ob solch eines vorbildlichen Einsatzes für die in Obhut genommenen Hunde vom Vorstand des Trägervereins und dem Team der Tierherberge sieht sich Thomas Schröder zu einer spontanen Sofortunterstützung verpflichtet. „Ich organisiere eine Palette Hundefutter – die ist so rund 1 500 Euro wert – dazu noch 5 000 Euro für die Übernahme der Stromkosten für zwei Monate“, verspricht der Präsident des Tierschutzbunds.