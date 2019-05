Bad-Förderer und Grundschüler decken den Tisch für Wildbienen

Ein Beitrag zum Artenschutz im Egelsbacher Schwimmbad? Dieser Idee hat der Förderverein Freibad viel abgewinnen können; Vorstand und Mitgliederversammlung verständigten sich darauf, den wilden Artgenossinnen der Honigbiene Gutes zu tun.

Und so sind im Laufe des Frühjahrs am Rand des Bades eine größere sowie zwei kleinere Blühinseln entstanden, auf denen die Bad-Förderer speziell solche Gewächse angepflanzt haben, die Wildbienen als Nahrungsquelle dienen. „Außerdem wurden Nisthilfen angebracht und kleine Sandflächen angelegt“, fasst der Vorsitzende des Fördervereins Matthias Schröder (im Hintergrund, Dritter von links) zusammen. Ganz besonders gefreut haben sich Schröder & Co. über das positive Echo der Egelsbacher Grundschüler. Die fanden die Idee so klasse, dass bei einer Sammlung der Schulbetreuung 350 Euro für das Projekt zusammenkamen. HOB/Foto: STROHFELDT.