Barrierefreier Zugang zu den Gräbern

Egelsbach - Die jüngste Sitzung der Gemeindevertreter war eine der kürzesten aller Zeiten – mangels „Entscheidungsmasse“ absolut nachvollziehbar. Von Holger Borchard

+ Statt Törchen und Treppenstufen wünscht sich die Wahlgemeinschaft einen barrierefreien Zugang zur westlichen Ecke des Egelsbacher Friedhofs. © Strohfeldt Nach 25 Minuten war die Chose gelaufen, doch für immerhin ein Egelsbacher Fleckchen wurde in dieser Zeit ein Bündel anzugehender Aufgaben abverhandelt: für den Friedhof. Die Wahlgemeinschaft hatte gleich drei Vorlagen zum Gottesacker produziert. Diese greifen den Zustand der Urnenwände, fehlende Stromanschlüsse und als wichtigsten Punkt den Bedarf an einem barrierefreien Zugang auf der Westseite auf. Ferner zielte ein Gemeinschaftsantrag von WGE-, SPD- und FDP-Fraktion auf die Erhöhung der Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen ab.

Um es vorwegzunehmen: Die Gebührenerhöhung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Thema. Der Antrag wurde nicht abgestimmt, sondern geschoben. Früher oder später, vermutlich spätestens 2018, dürfte aber auch das Sterben teurer werden. Hintergrund des Aufschubs: Im Rathaus laufen Vorbereitungen zur prinzipiellen Überarbeitung der Friedhofssatzung. Die sei angezeigt, da sich das Bestattungswesen stark gewandelt habe, betont Bürgermeister Jürgen Sieling. „Es ist überfällig, die Satzung mit Blick auf Bestattungsformen und Laufzeiten zu aktualisieren.“

Dass in diesem Kontext die Gebühren ebenfalls auf dem Prüfstand stehen, liege auf der Hand. „Und die Zeichen stehen auf Erhöhung“, merkt der Rathauschef an. „Ich gehe davon aus, dass spätestens zum Jahreswechsel neue Sätze aufgerufen werden.“ In der Gemeindevertretung sei dies mehrheitsfähig – der vorerst zurückgestellte Antrag weise den Weg. „Die in dem Papier geforderte Anhebung der Friedhofsgebühren um zehn Prozent ist sinnvoll“, urteilt Sieling. Hundertprozentige Deckung durch Gebühren, wie im Rahmen der Schutzschirmvorgaben angestrebt, sei hingegen utopisch. „Erstens ist das nicht nötig, zweitens aus Gründen der Praktikabilität gar nicht machbar.“

Machbar sind dagegen die drei weiteren Anträge. So werden die Urnenwände im Frühjahr fachmännisch gereinigt; die Problematik erklärt sich durch deren Lage: „Sie liegen im Schatten der Bäume, was Feuchtigkeits-, Moos- und Pilzwachstum befördert – Abhilfe ist beschlossen und beauftragt“, fasst der Bürgermeister zusammen. Noch leichter umsetzen lasse sich der zweite Auftrag. Die WGE regte an, an der Trauerhalle eine Außensteckdose zum Laden von Elektrorollstühlen anzubringen, die während der Öffnungszeiten über eine Zeitsteuerung eingeschaltet ist. „Kostet 20 Euro, einstimmig befürwortet, der Bauhof kümmert sich darum“, so Sieling.

Etwas diffiziler wird’s beim Thema barrierefreier Zugang auf der Westseite. Wer im Rollstuhl oder mit Rollator vom dortigen kleinen Parkplatz aus zu Gräbern in der Ecke im Bereich des Törchens mit den zwei Stufen wolle, komme dort nicht herein und müsse deutliche Umwege in Kauf nehmen, so der WGE-Hinweis. Deren Vorsitzender Georg Dinca schwächte nach längerer Diskussion im Ausschuss den Antrag zum Prüfantrag ab. Der Gemeindevorstand wird nun klären, wie ein barrierefreier Zugang eingerichtet werden könnte und was das kosten würde. „Wenn schon, dann muss man es richtig machen, mit einer ordentlichen Rampe, die beispielsweise auch im Winter schnee- und eisfrei zu halten wäre. Das würde sicherlich auch zwei, drei Parkplätze kosten“, gibt der Bürgermeister in einer ersten Stellungnahme zu bedenken.

