Bei Grünen-Sommerfest: Bürgermeister Wilbrand gibt erneute Kandidatur bekannt

Von: Stefan Mangold

Tobias Wilbrand hofft auf Wiederwahl im Februar. © Mangold

Im Bannwald fallen Bäume dem Kies zum Opfer, in Langen fehlen viele Kindergartenplätze: Themen am Rande des gemeinsamen Sommerfestes, das die Grünen aus der Tränkbachgemeinde und der Sterzbachstadt am Naturfreundehaus mit politischer Prominenz feierten. Und auch Bürgermeister Tobias Wilbrand äußert sich zu seiner Kandidatur bei der Wahl im nächsten Jahr.

Egelsbach – Übers Essen auf Festen zu lesen, wirkt selten spannend. Bei den Grünen sieht das anders aus, schließlich reden sie der ökologischen Landwirtschaft das Wort. Es passte nicht, auf dem eigenen Fest Billigfleisch aus Massentierhaltung vom Discounter zuzubereiten. „Uns beliefert heute komplett der Metzger Markus Bode aus Langen, der produziert nur biologisch“, betont Gitta Henze-Schwaderer, Co-Sprecherin der Langener Grünen. Auf einen Grill verzichtet man wegen Waldbrandgefahr.

Harald Eßer, Co-Sprecher des Egelsbacher Ortsverbands, erwähnt, ein gemeinsames kommunales Thema mit Langen sei stets der Kiesabbau der Firma Sehring im Bannwald am Waldsee, wo man alte Buchen schon mal prophylaktisch abgeholzt habe, um an der Stelle eventuell zehn Jahre später Kies abbauen zu können. Mit den Mehrheiten im Parlament habe Langen den Pachtvertrag mit der Firma immer wieder verlängert. Der Langener Grünen-Co-Sprecher Daniel Sommerlad erklärt, das Treiben im Wald habe ihn vor zehn Jahren dazu gebracht, in die Partei einzutreten. Das Problem sei, Sehring spüle durch die Pacht nicht nur Geld in die Stadtkasse, sondern gehöre auch zu den größten Gewerbesteuerzahlern.

Seine Kollegin Henze-Schwaderer ergänzt, ein großes Problem in Langen seien auch die fehlenden Kitaplätze, „zwischen 300 und 400 dürften das sein“. Um die wenigen Erzieherkräfte balgten sich auch noch die Gemeinden. Sommerlad, Mitglied im Sozialausschuss im Langener Parlament, betont, Kinderbetreuung sei ein gewaltiger Posten, „die Stadt gibt jährlich zwischen 17 und 18 Millionen Euro aus“. Kinderbetreuung ist auch ein Thema von Christina Huth-Erbe, Grundschullehrerin in Egelsbach, die vor zwei Jahren in die Partei eintrat und der Bitte von Harald Eßer bald folgte, das Amt der Co-Sprecherin zu übernehmen.

Entspannter Plausch: Landtagsabgeordnete Katy Walther (Zweite von rechts) mit den Parteifreunden aus Dreieich. © Mangold

Das Sommerfest steht im Zeichen der Wahlkämpfe. Eigentlich hatte die Umweltministerin Priska Hinz ihren Besuch angekündigt, musste aber morgens krankheitsbedingt absagen. Katy Walther geht es gut. Die Landtagsabgeordnete kam bei der jüngsten Wahl auf Listenplatz 25 nach Wiesbaden. Diesmal ist ihr der Einzug auf Platz fünf bei der Wahl am 8. Oktober so gut wie sicher. Im Landtag kümmert sich die Journalistin um das Thema Mobilität, erzählt, morgens habe sie einen Termin in Frankfurt-Griesheim wahrgenommen, wo es um den geplanten zehnspurigen Ausbau der A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Friedberg gegangen sei, „ein aus der Zeit gefallenes Projekt. Immer mehr Leute verstehen, dass es so nicht weiter geht“. In Frankfurt besäßen bereits 50 Prozent aller Haushalte kein Auto mehr.

Katy Walthers Fraktionskollege Frank Diefenbach betont, in der Koalition mit der CDU hätten die Grünen ein Gesetz durchgesetzt, dass Kiesabbau in Wäldern in Zukunft de facto verhindere. „Wir können auch sparen, indem wir keine Autobahnen mehr ausbauen.“

Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Strengmann-Kuhn berichtet, es sei in Berlin nicht immer ganz einfach, mit zwei anderen Parteien zu regieren. Die FDP stelle meist nach vorne, was die Partei verhindert habe, „nicht, was man erreicht hat“.

Und für den 18. Februar 2024 hofft Egelsbachs Grüner Bürgermeister Tobias Wilbrand auf seine Wiederwahl. Beim Sommerfest gibt er seine Kandidatur nun offiziell bekannt. Von seinen Wahlversprechen in 2018 habe er bisher 70 Prozent eingelöst. Es wäre jedoch ein fataler Fehler, mit dem Gefühl in den Wahlkampf zu gehen, es sei schon gelaufen, betont der Amtsinhaber: „Die SPD hat mit Daniel Görich ihren besten Kandidaten nominiert.“ (Stefan Mangold)