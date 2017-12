CDU-Fraktion unterstützt Leinberger

Egelsbach - Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Jörg Leinberger kann auf die Unterstützung der Egelsbacher Christdemokraten zählen.

„Jörg Leinberger teilt wesentliche Standpunkte der CDU“, begründet deren Vorsitzender Martin Eberhard das Engagement seiner Partei für den unabhängigen Kandidaten. Der Vorstand und die Fraktion des CDU-Ortsverbands Egelsbach unterstützten aktiv die Kandidatur des 57-Jährigen für die Bürgermeisterwahl am 18. Februar.

Die CDU fühle sich mit Leinberger gut aufgestellt, so Eberhard weiter. Bereits als ehrenamtlicher Sozialdezernent habe dieser bewiesen, dass er Anliegen der Gemeinde und konkrete Projekte im Konsens mit allen Beteiligten umsetzen könne und damit einschlägige Rathaus- und Verwaltungserfahrung mitbringe, finden die Christdemokraten. Dass Leinberger als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht, ist aus Sicht der Egelsbacher CDU ein Vorteil. Eberhard erklärt: „Als Unabhängiger kann Leinberger den in Egelsbach dringend notwendigen Konsens zwischen den politischen Lagern am besten vorantreiben.“ Auch aus Bürgersicht sei seine Unabhängigkeit das Richtige, damit stehe Leinberger für die Zusammenführung aller Interessen und könne mehr bewegen. „Wir sind überzeugt davon, dass Jörg Leinberger für Egelsbachs Zukunft der Richtige ist“, betont Eberhard. (jrd)

Rubriklistenbild: © dpa