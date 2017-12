Jörg Leinberger tritt als unabhängiger Kandidat an

Egelsbach - Bis kurz vor der Antragsfrist stand nur ein Trio fest: Seit dem gestrigen Stichtag steht fest, dass sich vier Kandidaten um das Amt des Egelsbacher Bürgermeisters bewerben.

+ Jörg Leinberger (57) kandidiert als Bürgermeister. © p Der 57-jährige Jörg Leinberger tritt als unabhängiger Kandidat zur Wahl am 18. Februar an. Jeder, der bei der Bürgermeisterwahl nicht für eine Partei antritt, muss in Egelsbach mindestens 62 sogenannte Unterstützer-Unterschriften beim Wahlleiter vorlegen, um zugelassen zu werden. Leinberger hat nach eigenen Angaben sogar 235 Stimmen gesammelt. „Egelsbach – Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.“ lautet das Motto des früheren ehrenamtlichen Sozialdezernenten. „Ich möchte alle beteiligen, die Egelsbach voranbringen wollen – über Parteigrenzen hinweg, denn in der Lokalpolitik zählen die Gemeinde und das Wohl der Menschen“, begründet Leinberger, weshalb er als Unabhängiger ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters geht.

Schon als Sozialdezernent habe er erfolgreich dafür gekämpft, dass jedes Egelsbacher Kind einen Kita-Platz bekommt, betont er. Als Bürgermeister will Leinberger außerdem für jedes Grundschulkind einen Platz in der Schulbetreuung organisieren. Überhaupt habe der soziale Bereich für ihn Priorität: „Unsere Egelsbacher Vereine – insbesondere die SGE und unsere Feuerwehr mit ihren vielen Ehrenamtlichen – da möchte ich Zeichen setzen und aktiv unterstützen“, sagt er. Nachhaltige Stadtentwicklung und Infrastruktur stünden ebenfalls weit oben auf seiner Themenliste. Ein detailliertes Wahlprogramm will er in Kürze präsentieren.

Bürgermeister und Landräte aus der Region Zur Fotostrecke

Leinberger, der seit 1993 Jahren als Lehrer im Schuldienst arbeitet, – aktuell ist er an einer Schule in Offenbach beschäftigt – ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Alter von zwölf und 14 Jahren. Von 2011 bis 2016 war er – damals als SPD-Mitglied – ehrenamtlicher Sozialdezernent, eingesetzt von Rudi Moritz. Seit 2015 ist er Landesvorsitzender des Verbands der Lehrer in Hessen. Leinberger tritt gegen Amtsinhaber Jürgen Sieling (SPD), Axel Vogt (FDP) und Tobias Wilbrand (Grüne) an. (jrd)

Rubriklistenbild: © p