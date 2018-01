Podiumsdiskussion als Höhepunkt

Egelsbach - In nicht einmal sechs Wochen wird es spannend, dann wählen die Egelsbacher einen neuen Bürgermeister. Von Holger Borchard

Vier Kandidaten wollen auf den Chefsessel im Rathaus – damit sich die Wähler ein Bild von den Bewerbern und deren Vorstellungen machen können, wollen wir sowohl in den Printausgaben der Langener Zeitung und der Offenbach-Post als auch auf unserer Online-Themenseite Orientierungshilfen bieten.

Am 18. Februar wählen die Egelsbacher ihren künftigen Bürgermeister. Wahlberechtigt sind mehr als 8800 Bürger, das ist eine größere Anzahl als noch bei der Bundestagswahl im September 2017, da bei der Bürgermeisterwahl auch EU-Bürger abstimmen dürfen. Vier Bewerber buhlen um die Stimmen: Amtsinhaber Jürgen Sieling (SPD) stellt sich zur Wiederwahl, neben ihm kandidieren Tobias Wilbrand (Grüne), Axel Vogt (FDP) sowie Jörg Leinberger. Letzterer tritt als unabhängiger Kandidat an und wird sowohl von der CDU als auch von der Linken unterstützt.

Um ein Bild von den Bewerbern, deren Programmen und Vorstellungen zu vermitteln, bieten wir in den kommenden Wochen allerlei Orientierungshilfen an. Das beginnt mit den Wahlprogrammen, die wir von heute bis Freitag vorstellen, und findet seine Fortsetzung in „Steckbriefen“ und „Bewerbungsschreiben“ sowie persönlichen Porträts (Homestorys) aller vier Kandidaten. Die Wahlprogramme und die persönlichen Porträts der Kandidaten gibt es auch online auf unserer Themenseite, die Steckbriefe und Bewerbungsschreiben finden sie exklusiv in der Lokalzeitung.

Zu guter Letzt gibt es schon mal einen Termin zum Vormerken: Als Höhepunkt unserer Wahl(kampf-)begleitung laden wir für den 14. Februar zur Podiumsdiskussion in das Bürgerhaus ein. Somit bekommt vier Tage vor der Wahl auch Egelsbach seinen ganz besonderen politischen Aschermittwoch. Im Vorfeld dieser Veranstaltung werden wir Sie um Fragen an die Kandidaten bitten, die Ihnen unter den Nägeln brennen.

Die Wahlprogramme sind komprimiert auf „zeitungsfähige“ rund 3500 Zeichen – so hat die Redaktion es von allen vier Bewerbern erbeten. Jörg Leinberger macht den Auftakt im Vorstellungsreigen, die Reihenfolge haben wir ausgelost. Der Fahrplan sieht für Mittwoch das Programm von Axel Vogt, für den Donnerstag jenes von Tobias Wilbrand und für den Freitag das von Jürgen Sieling vor.

Übrigens: Briefwähler können seit gestern ihre Stimme im Rathaus abgeben, obwohl die Wahlbenachrichtigungen noch nicht mal versandt sind. „Das Wählerverzeichnis zur Bürgermeisterwahl ist mit Stand Sonntag, 7. Januar, erstellt worden – im Laufe dieser Woche werden die Wahlbenachrichtigungen gedruckt und gehen in die Post“, schildert Gemeindewahlleiter Michael Schmidt das Prozedere. Bis spätestens Samstag, 27. Januar, sollen alle Benachrichtigungen zugestellt sein. Wer dann noch keine hat, sollte das Wahlamt unter der Nummer 06103/405-405, kontaktieren.

Die Entscheidung, wer Egelsbach für die kommenden sechs Jahre als Rathauschef führt, muss nicht zwangsläufig beim ersten Urnengang in knapp sechs Wochen fallen. Sofern kein Kandidat am 18. Februar die absolute Mehrheit erhält, geht es zwei Wochen später (Sonntag, 4. März) in die Stichwahl. Auch das wäre für die Gemeinde nix Neues. Zur Erinnerung: Anfang 2012 gewann Amtsinhaber Jürgen Sieling erst im zweiten Anlauf; in der Stichwahl setzte er sich seinerzeit mit 61,9 Prozent gegen den Grünen Harald Eßer durch. Der aktuelle FDP-Kandidat Axel Vogt hatte sich damals ebenfalls schon zur Wahl gestellt, war allerdings im ersten Durchgang mit 27,5 Prozent Stimmenanteil (Jürgen Sieling: 40,8 / Harald Eßer 31,6) gescheitert.

