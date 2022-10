Egelsbach bekommt Waldkindergarten

Von: Manuel Schubert

Naturnah: Der Schutzwagen wird an der Nordseite der Waldhütte stehen. Ein separater Eingang zum Regionalparkweg soll dafür sorgen, dass sich Kinder und Waldhütten-Mieter nicht in die Quere kommen. © Strohfeldt

Ab 2023 sollen in einer neuen Kita an der Egelsbacher Waldhütte 18 Kinder betreut werden. Doch es gibt Kritik an der Wahl des Standorts

Egelsbach – Es war schon Anfang der 2010er Jahre, dass eine Elterninitiave erstmals die Idee eines Waldkindergartens für Egelsbach ins Gespräch brachte. 2013 hoben die Grünen das Thema dann auf die Tagesordnung des Parlaments – damals hatte die Gemeinde allerdings kein Geld. Fast zehn Jahre später hat es nun doch noch geklappt: In ihrer jüngsten Sitzung beschließt die Gemeindevertretung mit großer Mehrheit die Einrichtung eines Waldkindergartens an der Nordseite der Waldhütte. Im ersten Halbjahr 2023 soll das neue Angebot den Betrieb aufnehmen.

Besonderer Clou: Der hölzerne Bauwagen sowie das öffentlich zugängliche, aber durch Sträucher und Bäume abgegrenzte Außengelände stehen nicht nur dem Waldkindergarten zur Verfügung, sondern auch den anderen Egelsbacher Kitas. Das Konzept sieht so aus: Täglich von 7 bis 13 Uhr werden im Waldkindergarten bis zu 18 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut. Träger ist die Gemeinde Egelsbach, organisatorisch wird der Waldkindergarten als zusätzliche Gruppe an die Kita Brühl angedockt. Von 13.30 bis 16.30 Uhr kann das Gelände in unmittelbarer Nähe zum Wald und zum Bruchsee dann reihum von einzelnen Gruppen der anderen Kitas in Anspruch genommen werden.

Ein Streitpunkt bei der langen Suche nach einem geeigneten Standort war die direkte Nachbarschaft zur Waldhütte. Anderen möglichen Domizilen – etwa in der Nähe des Forsthauses Krause Buche, am Lauftreff oder am Schützenhaus – schob die Untere Naturschutzbehörde einen Riegel vor. So kam zwischenzeitlich die Idee auf, die Waldhütte nach Betriebsstart der Kita nur noch am Wochenende zu vermieten, dies hat der Gemeindevorstand inzwischen aber wieder verworfen. Der Schutzwagen solle nun weiter nach Osten an den Regionalparkweg gesetzt werden und einen separaten Eingang bekommen, heißt es. So sollen sich Feiernde und Kinder möglichst aus dem Weg gehen.

Wir haben große Bauchschmerzen wegen des Standorts.

Das gefällt nicht allen Fraktionen. „Wir freuen uns, dass der Waldkindergarten endlich Gestalt annimmt, aber wir haben große Bauchschmerzen wegen des Standorts. Die Waldhütte ist nicht unbedingt geeignet“, sagt CDU-Fraktionschef Sascha Wurm. „Uns wurde signalisiert: Wenn ihr den Waldkindergarten wollt, müsst ihr jetzt zustimmen. Das finden wir schade, aber deswegen stimmen wir zu“, so Wurm.

Auch die SPD ist zwiegespalten. „Die Waldhütte ist nicht ideal“, sagt Fraktionsvorsitzender Daniel Görich, „das ist ein Ort, wo man außerhalb Egelsbachs gut feiern kann, der den Bürgern, Vereinen und Kerbborschen dient“. Nun stehe immerhin explizit in der Beschlussvorlage, dass der Betrieb der Waldhütte nicht beeinträchtigt werden solle. „Einige von uns können sich das nicht vorstellen.“ Görich vertraut darauf, dass die Gemeinde dafür sorgt, dass es funktioniert. „Ich denke, dass die Verwaltung alles versucht hat und einfach keinen anderen Standort finden konnte.“

Lob gibt es von den Liberalen: „Wir sind sehr froh, dass wir diesen Waldkindergarten bekommen“, meint Axel Vogt (FDP). „Dass es nachmittags Waldgruppen gibt, war uns ein Anliegen. So wurde es auch ursprünglich auf Elterninitiative geplant.“ Und Ulrich Hahn (Grüne) meint: „Wir begrüßen das Konzept sehr. Das wird eine erhebliche Verbesserung für die Betreuungssituation und macht die Gemeinde attraktiver.“

Bei zwei Gegenstimmen der SPD und einer Enthaltung der CDU nehmen die Gemeindevertreter die Beschlussvorlage zum Waldkindergarten mit deutlicher Mehrheit an. Somit kann die Kita nächstes Jahr endlich in Betrieb gehen. Einstimmig – bei zwei Enthaltungen der SPD-Fraktion – fällt dann der Beschluss zur Anschaffung des Schutzwagens aus. Dieser soll sieben Mal drei Meter groß sein, unter anderem über eine überdachte Terrasse, eine Küche und individuell gebaute Möbel verfügen. 95 000 Euro wird der Waldkindergartenwagen kosten. 50 000 Euro waren bereits als Investitionssumme im Haushalt 2018 eingeplant, die restlichen 45 000 kann die Gemeinde mittels Haushaltsresten aus den Jahren 2020 bis 2022 bezahlen. (Manuel Schubert)