Eigenheim-Eröffnung zur Kerb wird knapp

Von: Manuel Schubert

Frauenpower auf der Baustelle: Die Mädels der Karneval-Gesellschaft und des Tanzsportvereins haben geholfen, Decke und Wände im Foyer zu streichen. © privat

Der Verein Pro-Saalbau Eigenheim hat mit Egelsbachs Bürgermeister Tobias Wilbrand gewettet, dass die Sanierung der Veranstaltungsstätte bis zur Kerb abgeschlossen ist. Zurzeit sieht es so aus, als würde der Verein die Wette verlieren. Dennoch geben die Mitglieder nicht auf.

Egelsbach – Top, die Wette gilt! Weniger als drei Monate bleiben dem Verein Pro Saalbau-Eigenheim noch, um das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen. Ende März hatten der Vorsitzende Andreas Schweitzer und Bürgermeister Tobias Wilbrand gewettet, wann die traditionsreiche Versammlungsstätte endlich fertig wird. Während Wilbrand nicht an eine Eröffnung vor der Seniorenweihnachtsfeier am 13. Dezember glaubte, war der Verein sich sicher, es bis zum Start der Elschbächer Kerb am 15. September zu schaffen.

Nun ist Halbzeit und es bleibt spannend. „Im Moment sieht es leider so aus, als ob Bürgermeister Wilbrand seine Wette gewinnen könnte“, teilt der Vorstand von Pro Saalbau mit. Deswegen hofft der Verein nun, noch einmal so viel Unterstützung wie möglich zu mobilisieren. „Wenn wir wirklich etwas reißen wollen, brauchen wir noch mehr Helferinnen und Helfer“, betont Sven Strunz, einer von zwei Vorsitzenden des Vereins, der seit 2017 die aufwendige Sanierung koordiniert und das Eigenheim künftig als Pächter betreiben will.

Die meisten Arbeitsstunden sammelten bislang die Mitglieder der Elschbächer Kerbgemeinschaft. © privat

Am Einsatz der Egelsbacher liege es nicht, dass die Wette zu scheitern droht. „Während Corona hat meistens nur das fünfköpfige Kernteam im Eigenheim weitergearbeitet, der Zuspruch der Vereine wurde weniger“, erzählt Strunz. „Aber die Wette hat noch mal einiges gebracht.“ Natürlich wurde sie auch mit dem Hintergedanken ausgerufen, wieder mehr helfende Hände auf die Baustelle zu locken. Schließlich gab es für den engagiertesten Verein oder die aktivste Gruppe etwas zu gewinnen: zum einen 2 300 Euro (300 vom Bürgermeister, 2 000 von einem anonymen Spender), zum anderen einen Rabatt von einem Prozent pro geleisteter Arbeitsstunde auf die nächste Anmietung des Eigenheims. Viele Egelsbacher Vereine packten in den zurückliegenden Wochen und Monaten mit an, am fleißigsten war die Elschbächer Kerbgemeinschaft (siehe Infokasten).

Dass das große Ziel – Kerb im Eigenheim – dennoch in Gefahr ist, liegt laut dem Verein vor allem daran, dass es seitens der von der Gemeinde beauftragten Handwerker einige Verzögerungen gab. So wurden etwa die Putzarbeiten an den Wänden im Saal erst mit zweimonatiger Verspätung begonnen, auch die Fertigstellung der neuen Decke im Foyer verzögerte sich um mehrere Monate. Damit der Verein den Saal final als Pächter übernehmen kann, müssen jedoch die Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung vollständig abgeschlossen sein. Aktuell fehlt noch der Großteil der neuen Brandschutztüren, auch Elektrik, Sicherheitsbeleuchtung, Rauch-Wärme-Abluft, Raumlufttechnik und Brandmeldeanlage müssen noch abgenommen werden.

Acht Gruppen sammeln Stunden Folgende Vereine und Gruppen haben bisher im Rahmen der Eigenheim-Wette mit angepackt:

- Elschbächer Kerbgemeinschaft (44:50 Stunden) - SGE-Abteilung Ski-Wandern-Fahrrad (42 Stunden) - Karnevalgesellschaft Egelsbach (29:25 Stunden) - Grüne Egelsbach (25:30 Stunden) - Elschbächer Kerbborsch 2023 (24:30 Stunden) - Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main (22:20 Stunden) - Tanzsportverein der KGE (16 Stunden) - Sängervereinigung Egelsbach (15:40 Stunden)

Sollte all das vor dem 15. September gelingen, könnten die Egelsbacher doch noch ihre Kerb im Eigenheim feiern. Die Gäste würden dann ein komplett saniertes Foyer (samt Toiletten) vorfinden, die Verschönerungsarbeiten im Saal wären aller Voraussicht nach aber noch nicht abgeschlossen, haben diese doch erst kürzlich begonnen. Der Saalboden muss noch abgeschliffen und neu versiegelt, die Holzpaneelen an den Wänden lasiert und die neue Licht- und Tonanlage installiert werden. Aber ein unfertiger Saal ließe sich bestimmt verschmerzen, wenn das Eigenheim dadurch erstmals seit 2013 wieder seine Türen öffnen könnte. „Wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt, haben wir vor, zur Kerb aufzumachen“, stellt Strunz klar.

Der Verein Pro Saalbau hofft im Juli und August noch mal auf viele Helferinnen und Helfer bei seinen samstäglichen Arbeitseinsätzen. Interessierte können sich unter kontakt@prosaalbaueigenheim.de oder 0171 6851632 melden. (Manuel Schubert)