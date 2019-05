Eigenheim-Gaststätte macht wieder dicht - Wirt gibt auf

Das war dann doch eher ein kurzes Vergnügen: Nach anderthalb Jahren macht die Gaststätte im Egelsbacher Saalbau wieder dicht.

Egelsbach – Im Oktober 2017 hat Dejan Colic der Eigenheim-Gaststätte nach jahrelangem Leerstand neues Leben eingehaucht. Nun beendet er den Pachtvertrag mit dem Verein Pro Saalbau Eigenheim vorzeitig. Am Sonntag, 2. Juni, ist Schluss.

Seine Entscheidung begründet das Pächterehepaar Colic damit, dass es Geschäft und Familie nur noch schwer in Einklang bringen kann. „Diese Entscheidung ist uns wirklich sehr schwergefallen. Wir haben viel Herzblut, Arbeit und Kraft in das Lokal gesteckt“, teilen die scheidenden Pächter mit. Für das Paar aus Kroatien ist es das erste eigene Restaurant.

Gastronomiebetrieb mit zwei kleinen Kinder "nicht zu stemmen"

Doch die Familie erwartet ihr zweites Kind, Colics Ehefrau Djurdjica ist hochschwanger. Und der selbstständige Gastronomiebetrieb sei mit zwei kleinen Kindern nicht zu stemmen, betont der 36-jährige Koch. Hinzu kämen gesundheitliche Probleme. „Es erscheint uns nicht mehr möglich, alles unter einen Hut zu bekommen.“

Seit gut anderthalb Jahren betreiben die Colics die Eigenheim-Gaststätte: Nach einem gut besuchten Start brachen die Umsätze ein, berichtet der Wirt. Die Gästezahl habe abgenommen, was für Colic auch an den „Geschichten“ liegt, die im Ort erzählt wurden. Aus den Querelen zwischen Gemeinde und Verein habe man sich bewusst herausgehalten. Das Verhältnis zu Pro Saalbau sei aber stets gut gewesen: „Wir danken ihm für die große Unterstützung, das Vertrauen und den Zuspruch“, so die Colics.

Vorstand von Verein Pro Saalbau sucht neuen Pächter

„Die Pächter hatten uns schon vor Längerem gesagt, dass es immer schwieriger für sie wird“, sagt Andreas Schweitzer vom Vorstand des Vereins. Einmütig habe man entschieden, dass eine zeitnahe Schließung der Eigenheim-Gaststätte die sinnvollste Alternative sei. Wie es nach dem 2. Juni weitergeht, ist noch ungewiss. Der Vorstand ist auf der Suche nach einem neuen Pächter, berichtet Schweitzer. Die Auswahl soll diesmal transparenter ablaufen. „Am liebsten wäre uns ein nahtloser Übergang, aber das dürfte kaum klappen.“ Bis ein Nachfolger gefunden ist, bleibt die Gaststätte daher geschlossen. In Eigenregie könne man den Betrieb höchstens ein paar Tage aufrecht halten, so Schweitzer. „Aber dass unsere Mitglieder das Eigenheim provisorisch bewirtschaften, ist viel zu aufwendig – nicht zuletzt wegen der Auflagen.“

VON JULIA RADGEN

