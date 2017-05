Geld sammeln fürs SGE-Jugendzentrum

Egelsbach - Mit ihrem breiten Angebot und als größter Sportverein des Kreises Offenbach ist die Sportgemeinschaft Egelsbach (SGE) für ihre Jugendarbeit weithin anerkannt. Von Daniel Untch

Um diese künftig auf noch bessere Beine zu stellen und auch abteilungsübergreifend stärkere Berührungspunkte zu schaffen, ist nun ein vereinseigenes Jugendzentrum in Planung. „Der Anstoß kam von unserem ehemaligen Vorsitzenden Edgar Karg, der anlässlich seines 70. Geburtstags Spenden gesammelt hat, die diesem Vorhaben zugutekommen sollen“, berichtet SGE-Chef Wolfgang Schroth. Eine Spende der Frankfurter Volksbank ist nun der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung dieses Projekts: 2000 Euro überreichen Regionaldirektor Michael Roth und Filialleiter Sven Beyer an Vorsitzenden Schroth und seinen Stellvertreter Günther de las Heras. „Das Engagement der SGE mit ihrer großen Zahl junger Mitglieder finden wir toll“, erklärt Roth und ergänzt: „Durch seine Jugendarbeit stärkt der Verein die sozialen und gesellschaftlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen und leistet somit wichtige und notwendige Integrationsarbeit.“ Das Geld für die Spende stammt aus sogenannten Gewinnsparlosen der Volksbank. Von jedem erworbenen Los werde ein gewisser Anteil für den Käufer gespart und der Rest zur Förderung sportlicher, gesellschaftlicher und kultureller Aktivitäten verwendet, erläutert Roth.

Als Standort des geplanten Jugendzentrums war zunächst das Gebäude an der Rollsportanlage angedacht. Dieser Plan wurde allerdings aufgrund des baulichen Zustands wieder verworfen. „Wir möchten das vorhandene Gebäude am Sportgelände in Richtung der Rollsportanlage verlängern“, erklärt Schroth den aktuellen Stand der Planungen. An die Umsetzung soll es in den nächsten ein bis zwei Jahren gehen.

Das Jugendzentrum soll ein Treffpunkt für die jungen Vereinsmitglieder sein und auch Gelegenheiten für Feiern und andere Veranstaltungen bieten. Die große Idee dahinter ist die spartenübergreifende Organisation. „Kinder werden stark von ihren Eltern geprägt, was die einzelnen Abteilungen angeht“, erklärt de las Heras. „Wir möchten sie auch für Sportarten interessieren, mit denen sie von Haus aus womöglich weniger in Kontakt kommen.“