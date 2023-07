Grüne fordern Recycling von Zigarettenkippen

Von: Manuel Schubert

Teilen

Kickers oder Eintracht? In Hanau können sich Raucher an den Sammelbehältern zu ihren Lieblingsfußballklubs bekennen. © Stadt Hanau

Die Egelsbacher Grünen wünschen sich ein Recyclingsystem für Zigarettenstummel. Im Bauausschuss gibt es Bedenken, ob die Kosten den Nutzen rechtfertigen.

Egelsbach – Zigarettenstummel gehören zu den größten Umweltärgernissen überhaupt. Bis zu 40 Liter Grundwasser kann eine einzige Kippe verseuchen. Und laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden rund zwei Drittel aller gerauchten „Glimmstängel“ achtlos weggeschnippt statt im Aschenbecher zu landen. Das stach auch den Egelsbacher Grünen bei der jüngsten Müllsammelaktion „Sauberes Egelsbach“ ins Auge. „Der Fraktion ist aufgefallen, dass eine der häufigsten Verschmutzungen aus weggeworfenen Zigarettenstummeln besteht“, schreiben die Grünen in einem Antrag, mit dem sie dem Problem nun auf die Pelle rücken wollen.

Die Öko-Fraktion schlägt ein Zigarettenstummelrecyclingsystem für Egelsbach vor, wie es etwa die Stadt Hanau seit dem vergangenen Jahr praktiziert. Die Grünen fordern den Gemeindevorstand auf, zu prüfen, ob das in der Tränkbachgemeinde ebenfalls möglich wäre und was dies kosten würde. Dazu soll das Gremium mit mindestens drei Firmen Kontakt aufnehmen. Die Ergebnisse seien der Gemeindevertretung spätestens bis zur ersten Sitzung 2024 vorzulegen.

Das Recycling funktioniert so: Organisationen wie die Firma Tobacycle, mit der auch Hanau zusammenarbeitet, stellen spezielle Sammelbehälter für Zigarettenstummel auf. Die eingeworfenen Kippen werden getrocknet und in ihre Einzelteile zerlegt. Die Filter, die aus dem wiederverwertbaren Stoff Celluloseacetat bestehen, werden anschließend gemahlen und zusammen mit Recyclingplastik aus dem Gelben Sack zu einem Kunststoffgranulat verarbeitet, aus dem wiederum im Spritzguss „Taschenbecher“ (Aschenbecher für die Hosentasche) hergestellt werden. Asche, Papier und Tabak werden derweil kompostiert.

Menschen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, kann mehrere Generationen dauern. Trotzdem müssen wir irgendwann damit anfangen.

„Wir finden den Antrag sehr innovativ“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Ulrich Hahn im Bau- und Umweltausschuss. „Damit könnten wir ein Problem lösen und die Menschen anregen, ihr Verhalten zu ändern.“ Das Projekt möge ein wenig kurios erscheinen, „aber das kann ja auch für Aufmerksamkeit sorgen“, findet Hahn.

Peter Boll (FDP) befürchtet, die wenigsten Menschen seien dazu bereit, ihre Stummel auszudrücken, in die Tasche zu stecken und zu einem Sammelbehälter zu bringen, „das ist Wunschdenken“. Auch stehe der Energieaufwand beim Zerlegen in die Einzelteile und beim Recycling in keinem Verhältnis zu den kleinen Stummeln.

„Man kann nicht die Energie und die Verschmutzung des Grundwassers gegenüberstellen“, entgegnet Stefan Ehrhard (Grüne). „Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Umwelt.“ Menschen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, könne mehrere Generationen dauern, so Ehrhard. „Trotzdem müssen wir irgendwann damit anfangen.“

Im Parlament Über den Antrag entscheidet die Gemeindevertretung am Donnerstag, 20. Juli, in ihrer Sitzung um 20 Uhr im Rathaus.

Marc Gasper (SPD) findet das Projekt „spannend“. Er regt an, Kneipen, Sportvereine und andere Treffpunkte mit ins Boot zu holen. „Da, wo viele Leute zusammen stehen und rauchen, funktioniert das auch“, meint er.

Die CDU ist „erst mal nicht dagegen“, wie Tobias Friedberger betont, regt aber ebenfalls an, Kosten und Nutzen gut abzuwägen. Der Ausschussvorsitzende ist aber überzeugt: „Nur eine hohe Dichte an Aschenbechern verhindert das Wegwerfen, nicht ein paar Recyclingstationen.“ Das Projekt zu prüfen sei sinnvoll, findet auch Axel Vogt (FDP). „Aber 30 bis 50 solcher Kästen in Egelsbach aufzuhängen, das wird nicht gehen.“ Im Bau- und Umweltausschuss wird der Grünen-Antrag – bei je einer Enthaltung von SPD und WGE – einstimmig angenommen. (Manuel Schubert)