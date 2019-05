Grundschüler stellen gemeinsam mit Profis eine Zirkus-Show auf die Beine

Eine Woche lang steht für die Wilhelm-Leuschner-Schüler anstelle von Mathematik und Deutsch im Klassenraum Zirkus in der Manege auf dem Stundenplan.

Egelsbach – Sie können dabei erleben, wie es sich anfühlt, als Artist, Clown oder Dompteur aufzutreten – und lernen von echten Profis. Gemeinsam mit Artisten des Zirkus Rondel bereiten die Egelsbacher Grundschüler ihre Zirkusvorstellungen vor.

Schon 2015 gab es eine Zirkuswoche an der WLS. Die kam so gut an, dass sie nun wiederholt wird. „Wir haben gemeinsam mit der Schulleitung und dem Kollegium in den letzten zwei Jahren daraufhin gearbeitet, dass der Zirkus wiederkommt“, sagt Maike Mehner, Vorsitzende des Schulelternbeirats. Finanziert wird das Projekt durch die Einnahmen der Veranstaltungen, einen Sponsorenlauf, eine Crowdfunding-Aktion der Volksbank und Sponsorengelder.

Insgesamt fünf Vorstellungen gibt es, an jeder beteiligen sich etwa 100 Kinder. „Die Kinder gewinnen durch das Projekt mehr Selbstbewusstsein. Sie probieren hier vieles aus und gehen über ihre eigenen Grenzen“, sagt Mehner. Zum Auftakt der Projektwoche gaben die Artisten des Zirkus eine Eröffnungsvorstellung. Sie zeigten den Kindern viele artistische Darbietungen. Danach konnten diese entscheiden, welches der Kunststücke sie erlernen wollen. Da es ein klassenübergreifendes Projekt ist, trainieren auch Erstklässler mit älteren Schülern. „Es entwickeln sich sehr schnell neue Freundschaften und die Schüler unterstützen sich gegenseitig“, erzählt Mehner.

Für ein authentisches Zirkusgefühl haben die Artisten ein gelb-grün gestreiftes Zirkuszelt vor dem Eingang zur Leuschner-Schule aufgebaut. In einem kleinen Vorzelt gibt es Popcorn, Süßigkeiten und Softdrinks. Im Hauptzelt dahinter liegt, hinter schweren roten Vorhängen und im künstlichen Nebel, die Manege. „Lassen Sie ihren Kummer draußen und kommen Sie in unsere Herzen. Werden Sie Kind, werden Sie Clown“, begrüßt Zirkusdirektor René Ortmann die Gäste. Hier werden im Laufe der Vorstellung feuerspuckende Fakire, elegante Bauchtänzerinnen und tollpatschige Clowns auftreten. Für die Schüler ist es ein ungewohntes, aber aufregendes Gefühl, einmal Zirkusartist zu sein: „Am Anfang war ich aufgeregt, obwohl wir während der Woche ganz viel geübt haben“, berichtet die siebenjährige Liv. Ihre gleichaltrige Klassenkameradin Asmin ergänzt: „Aber am Ende haben wir es doch gut geschafft.“ In orientalischen Kostümen mit dem typischen Tuch mit klimpernden Münzen um die Hüfte tanzen die beiden dann mit ihrer Gruppe. Ihre männlichen Pendants laufen über Glasscherben, legen sich auf Nagelbretter oder tanzen mit Feuer.

Die Zirkusshow ist abwechslungsreich: Artisten verbiegen sich, Trampolinspringer hüpfen durch Reifen und Jongleure balancieren Teller auf Stäbe. Dazwischen gibt es Comedy-Einlagen, in denen die Artisten mit dem Publikum interagieren. So wendet sich Zirkusdirektor Ortmann auf der Suche nach „Ersatz“ für einen Clown an einen Zuschauer: „Vielleicht der Mann dort drüben – er hat zumindest schon mal das richtige T-Shirt an“, sagt er mit Blick auf dessen gestreiftes Oberteil.

Auch Tiere hat der Zirkus Rondel mitgebracht: Tauben und Ziegen. Dass die nicht unbedingt nach der Pfeife ihrer Dompteure tanzen, stört das Publikum nicht: Es amüsiert sich bestens, wenn die Taube statt durch das Hindernis lieber auf den Kopf der Artistin flattert.

Manege frei!

Am Wochenende gibt der Zirkus Rondel mit den Schülern noch zwei Vorstellungen im Zelt: am Freitag, 24. Mai, um 17 Uhr und Samstag, 25. Mai, um 10.30 Uhr. " zirkusprojekt-wls.de

VON VANESSA KOKOSCHKA