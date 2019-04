Ärztemangel in Egelsbach: Erfolglose Suche nach einem Hausarzt

Den Ärztemangel gibt es nicht nur im ländlichen Raum: In Egelsbach schließt eine von vier Hausarztpraxen, zwei weitere werden auf absehbare Zeit folgen. Schon jetzt haben Patienten große Probleme, in einer Praxis unterzukommen.

Egelsbach – Die Gemeinde Egelsbach wächst; neue Wohngebiete locken Neubürger an; die 10 000-er Marke ist längst überschritten, die aktuelle Bevölkerungszahl im Ort liegt bei etwa 11 600. Logische Folge: Mehr Menschen suchen einen Hausarzt. Doch das ist in Egelsbach derzeit schier unmöglich. Und die Situation wird sich noch deutlich verschärfen.

Zum Monatsende schließt Dr. Henriett Noack ihre Hausarztpraxis; rund 1500 Patienten hat sie nach Aussage ihrer Kollegen. Doch die sind ausnahmslos voll, können keine weiteren Menschen mehr aufnehmen. Dazu kommt: „Einer der Kollegen ist schon über 65, der andere knapp davor, beide werden ihre Praxen wohl in nächster Zeit schließen“, sagt Dr. Horst Rolfes, der gemeinsam mit Dr. Regina Schapfeld die einzige Hausarztpraxis betreibt, die sich noch nicht mit der altersbedingten Schließung beschäftigt. Nur: Kapazitäten haben die beiden schon lange nicht mehr.

Auch der Blick ins benachbarte Langen hilft nicht weiter. Denn dort ist die Situation ebenfalls stark angespannt, wie Dr. Matthias Scholz weiß: „Auch hier sind die Praxen ,dicht‘, auch hier sind altersbedingte Schließungen absehbar.“ Scholz ist Vorsitzender der lokalen Ärztevereinigung Medizinisches Qualitätsnetz Langen/Dreieich (MQLD), in der auch die Egelsbacher Kollegen organisiert sind. Und als solcher kennt er die Probleme ganz genau: So berichtet er von einer jungen Lehrerin, gesetzlich versichert und neu in die Region gezogen, die im November mit einer Bronchitis in zehn Praxen anrief, aber keinen Termin vor Februar angeboten bekam.

Stellt sich die Frage: Warum schließen die Praxen und werden nicht von anderen, jüngeren Kollegen übernommen? „Ganz einfach“, antworten Rolfes und Scholz unisono: Die Arbeitsbedingungen seien derart schlecht, dass viele junge Mediziner sagen: „Das tue ich mir nicht an.“

Grund sei ganz klar die aktuelle Gesundheitspolitik: „Uns werden ständig Knüppel zwischen die Füße geworfen.“ Dabei gehe es den Ärzten nicht ums Geld, sondern um die Versorgung der Patienten. Natürlich wolle jeder Mediziner – wie alle anderen Menschen auch – seinen Lebensunterhalt verdienen. Wenn aber Kollegen Strafe zahlen müssten, weil sie „nach dem ärztlichen Eid Patienten behandelt haben, aber nach der Planwirtschaft der Kassenärztlichen Vereinigung und des Gesundheitsministers Spahn zu viele, kann das nicht funktionieren“, kritisiert Scholz. Jens Spahns Ideen würden jeglicher Sinnhaftigkeit entbehren. Wenn er etwa fordere, die Ärzte sollten künftig 25 statt 20 Stunden für ihre Patienten da sein, habe er keine Ahnung, wie viel die Mediziner tatsächlich arbeiten.

Aber zurück nach Egelsbach: In den drei noch verbleibenden Praxen häufen sich die Anrufe von Menschen, die aufgrund der anstehenden Schließung einen neuen Hausarzt suchen. „Wir können aber nur eine Notfallversorgung anbieten“, sagt Rolfes. „Das heißt, wir stellen beispielsweise Folgerezepte für chronisch Kranke aus, damit sie ihre Medikamente erhalten. Nur als Hausarzt können wir sie nicht betreuen.“ Zum einen, weil das von der Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) festgelegte Budget das finanziell nicht hergebe, aber zum anderen auch aus rein zeitlichen Gründen. Seine Kollegin und er haben zumindest einen Antrag gestellt, um etwas mehr Patienten behandeln zu dürfen – eine Antwort von der KVH haben sie noch nicht. „Wir haben auch junge Kollegen angesprochen und aktiv geworben, um mögliche Nachfolger für die Praxen zu finden“, berichtet Rolfes. Erfolg habe das nicht gehabt, aus den bereits erwähnten Gründen.

Von Markus Schaible