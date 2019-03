„Außer Vorwürfen ist nichts gekommen“: Bürgermeister kontert FDP-Kritik zur Kinderbetreuung

Die Kritik der FDP-Fraktion an der aktuellen Situation der Kinderbetreuung und der geplanten Gebührenerhöhung (wir berichteten) will Bürgermeister Tobias Wilbrand vor der weichenstellenden öffentlichen Gemeindevertretersitzung heute Abend (Rathaus, 20 Uhr) so nicht stehen lassen.

Egelsbach – „Michael Kuhn vertritt die FDP in allen Gremiensitzungen zum Thema, sowohl in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung als auch in der Kindergartenkommission“, schickt Wilbrand voraus. „Kuhn und die FDP-Fraktion sind mehrfach aufgefordert worden, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wie die finanzielle Schieflage in der Kinderbetreuung zu lösen ist. Bisher ist dazu nichts gekommen außer Vorwürfen.“

Das aktuelle Defizit in der Kinderbetreuung liege bei mehr als drei Millionen Euro. „Die Kindergartenkommission hat im Sommer 2018 bewusst und einvernehmlich die aktuellen Änderungen der Gebührensatzung als vorübergehende Lösung abgesegnet und sich fest vorgenommen, bis Sommer 2019 eine neue Satzung zu erarbeiten“, erinnert der Rathaus-Chef. „Leider hat sich die Politik bisher trotz Aufforderung nicht klar positioniert. Ebenso wenig aufgegriffen wurde das Angebot, dass die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet, oder der Vorschlag, alles über die Grundsteuer zu finanzieren.“

Laut Wilbrand entspricht das Defizit in der Kinderbetreuung 671 Grundsteuerpunkten. „Das macht deutlich, welcher Kostenfaktor die Kinderbetreuung für unsere Gemeinde ist.“ Deshalb sei es ja im Juni Konsens gewesen, dass eine Lösung hermüsse. „Die hohen Kosten hängen auch damit zusammen, dass Egelsbach im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen dem Rechtsanspruch der Eltern voll umfänglich gerecht wird“, betont der Bürgermeister.

Auch der Vorwurf, die aktuelle Situation sei der Vergabe von Betreuungsplätzen an Langen geschuldet, zieht laut Wilbrand nicht. „Wir hatten vorher sieben Springerkräfte für vier Gemeindeeinrichtungen. Durch den Deal mit Langen sind es noch drei bei voller Besetzung aller notwendigen Stellen in allen Kitas.“ Unter normalen Umständen müsse das reichen – „aber die haben wir krankheitsbedingt gerade mal nicht“. Das Ende der schwierigen Lage sei dennoch absehbar. „Die Gruppe in Bayerseich wird nächste Woche wieder geöffnet.“

Abschließend verteidigt Wilbrand die zwei von der FDP kritisierten Anträge: „Die Reduzierung der Personalkosten im Erziehungsbereich um 50 000 Euro wird ohne jegliche Einschränkung im Angebot möglich sein.“ Der allergrößte Teil dieses Betrags gehe auf eine neue Stelle in der Schulbetreuung zurück, die dank jüngster Vereinbarungen mit dem Kreis nicht mehr benötigt werde.

„Ich halte es für unverantwortlich, einfach die Augen davor zu verschließen, was schon 2018 Konsens war – nämlich, dass die Neuausrichtung der Satzung notwendig ist“, schließt Wilbrand. „Die avisierten Mehreinnahmen von 42.000 Euro können alleine dadurch generiert werden, dass man die Mehrkinderrabattregelung ab Juni so verändert, dass bei drei Kindern in der Betreuung nicht mehr alle drei Rabattstufe drei erhalten.“ (hob)

