Egelsbacher Haushalt beschlossen

Sparen und sogar freiwillige Leistungen streichen oder die Grundsteuer erhöhen – vor diese Wahl hatte Bürgermeister Tobias Wilbrand die Egelsbacher Gemeindevertreter gestellt.

Egelsbach – Als Entscheidungshilfe an die Hand gab es für sie eine 47 Seiten starke Powerpointpräsentation mit detaillierten Aufstellungen, wie die Deckungslücke in Höhe von gut einer Millionen Euro im rund 30 Millionen schweren Haushalt zu schließen wäre.

Auf dieser Grundlage trafen die 29 anwesenden Parlamentarier bei der Gemeindevertretersitzung in dieser Woche – also deutlich später als gewöhnlich – die Entscheidung über den Haushalt 2019. Mit 17 zu 12 Stimmen wurde der Haushaltsplan beschlossen – Grüne, WGE und CDU stimmten dafür, SPD, Linke und FDP dagegen. Damit geht eine Erhöhung der Grundsteuer B einher – und zwar um 130 Punkte auf einen Hebesatz von 815. Das ist immerhin weniger als im ursprünglichen Entwurf des Gemeindevorstands: In dem waren 885 Punkte vorgesehen, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Neben Grund- und Einkommenssteuer bildet auf der Ertragsseite die Gewerbesteuer einen großen Posten – 5,2 Millionen Euro sind da veranschlagt; bei den Ausgaben sind es wie üblich Personalkosten. Der von den Gemeindevertretern beschlossene Stellenplan umfasst 185 Stellen, davon sechs für Beamte. Der größte Teil ist für Personal in den Kitas und der Schulbetreuung vorgesehen.

Von Julia Radgen

Rubriklistenbild: © dpa