Freibad-Saison in Egelsbach gestartet - DLRG mit umfangreichem Kursangebot

Kalte Außentemperaturen konnten die wagemutigen Schwimmer nicht abhalten: Bademeister Boris Och gab am Sonntagmorgen den Startschuss zum ersten Sprung der Saison ins Freibadbecken. Immerhin war das Wasser angenehm warm: 23,6 Grad zeigte das Thermometer.

Egelsbach – Mit von der Partie waren auch die Mitglieder der DLRG. Diese bereiten sich gerade intensiv auf die anstehende Sommersaison vor. Für die kleinsten Badefans haben Maskottchen Nobbi und der Kindergarten-Teamer ihre Badesachen gepackt und besuchen seit April die Kindergärten in Egelsbach und Umgebung. Das Präventivprogramm „DLRG/Nivea Kindergarten-Tag“ ist in den hiesigen Kitas seit Jahren ein voller Erfolg. Spannende Geschichten und aufregende Bewegungsaktionen führen die Kinder an das Thema Sicherheit im und am Wasser heran.

Zeitgleich laufen die Planungen für die Ende Mai startenden Schwimmkurse auf Hochtouren. Kinder ab einem Mindestalter von sechs Jahren können in den Anfänger- oder Jugendschwimmkursen das nasse Element erobern, Jugendliche und Erwachsene können sich zu Rettungsschwimmern ausbilden lassen und an der Wasserrettung interessierte Personen sind eingeladen, die Einsatzmannschaft zu verstärken.

+ Putzig: Maskottchen Nobbi freut sich auf viele junge Besucher bei den Schwimmkursen im Freibad. © p

Die Ausbildung in der DLRG Egelsbach umfasst viele Bereiche – „es ist weit mehr als nur einfaches Schwimmen lernen“, sagt Vorstandsmitglied Martin Kremser. Die Schwimmkurse bereiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in altersspezifischen Lehrgängen auf Gefahren in und an Gewässern vor und vermitteln ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Hilfeleistung und Rettung von Personen in Gefahrensituationen.

Weitere Auskünfte gibt es bei einem Informationsabend am Dienstag, 21. Mai, im Egelsbacher Freibad. Der erste Trainingsabend ist dann am 28. Mai.

ble