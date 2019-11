Glasfaser-Infos im Servicepunkt - Neue LTE-Station stopft Funklöcher

Die Egelsbacher haben im kommenden Dreivierteljahr die Gelegenheit, die Weichen für den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes im Ort zu stellen, das Höchstgeschwindigkeit im Internet verheißt – unsere Zeitung hat darüber bereits berichtet.

Egelsbach – Sofern genug Egelsbacher mitmachen, würde die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser den Ausbau der Dateninfrastruktur angehen; die Rede ist von 40 Prozent Vertragsabschlussquote. Bei zwei Infoabenden hat das Unternehmen vorige und diese Woche für sein Projekt geworben und Fragen beantwortet. „Diese Abende waren gut besucht, das Interesse am Netzausbau ist groß in Egelsbach“, resümiert Projektleiter Thomas Breer erfreut.

Wie angekündigt, hat die Deutsche Glasfaser am gestrigen Donnerstag einen Info- und Service-Punkt eröffnet. Er ist an der Einfahrt zum Parkplatz des Rewe Centers am Kurt-Schumacher-Ring zu finden und ab sofort montags und freitags von 11 bis 19 Uhr, donnerstags von 11 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. „Wir haben von vornherein mit der Gemeindeverwaltung ein transparentes und bürgernahes Vorgehen vereinbart“, sagt Breer. „Im Servicepunkt können sich die Bürger von geschultem Personal eingehend beraten lassen.“

Telefonisch ist die Beratung ebenfalls erreichbar: z 02861 8133410.-.... Unter dieser Nummer können auch Termine für eine Beratung in den eigenen vier Wänden vereinbart werden. Außerdem werden Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser von Tür zu Tür gehen und auf Wunsch beraten. „Alle Mitarbeiter können sich ausweisen und kommen der Aufforderung dazu selbstverständlich nach“, kommentiert Thomas Breer. Stichtag der Glasfaser-Kampagne ist der 29. Februar 2020. Bis dahin ziehen 40 Prozent der anschließbaren Haushalte vertraglich mit – oder eben nicht. Infos onlineunter deutsche-glasfaser.de/egelsbach.

Ewas getan hat sich derweil im Mobilfunkbereich: Der Kommunikationskonzern Vodafone hat im Ort eine weitere LTE-Station in Betrieb genommen, um Funklöcher bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE zu schließen. Den Netznutzern beschert dies mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten. Die Aktivität in Egelsbach und parallel im Rodgau ist der Startschuss für das weitere LTE-Ausbauprogramm von Vodafone im Kreis Offenbach. Für 2019/20 plant der Konzern im Kreisgebiet neun weitere LTE-Bauvorhaben. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. hob