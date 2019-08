Egelsbach: Industriekletterer ersetzen kaputte Schindeln der evangelischen Kirche

Das Frei- und Freestyle-Klettern erfreut sich allgemein wachsender Popularität – am Turm der evangelischen Kirche kriegt man solche Darbietungen gemeinhin nicht zu sehen.

Egelsbach - Umso mehr zieht derzeit ein Tandem die Blicke auf sich, das mit Seilsicherung, Leitern und Helmen zugange ist. Des Rätsels Lösung: Industriekletterer rücken dem Dach mit Hessens höchstem Dachreiter zu Leibe, um zahlreiche kaputte Schieferschindeln auszutauschen und so dem Eindringen von Feuchtigkeit einen Riegel vorzuschieben. Kosten lässt die Kirchengemeinde sich das eine Summe „im niedrigen fünfstelligen Bereich“, wie Gerhard Recktenwald, Gemeindemitglied und einer der Kenner von Historie und Bausubstanz des Gotteshauses, durchblicken lässt.

+ Die Industriekletterer im Einsatz. © RECKTENWALD, ZÜHLKE

„Vor allem dem wachen Auge unserer Küsterin Moni Untch ist es zu verdanken, dass wir frühzeitig auf das Eindringen von Feuchtigkeit durch diverse undichte Stellen im Dach aufmerksam geworden sind“, schildert Recktenwald. Das war im Frühjahr. In der Folge unternahm Gemeindemitglied Jürgen Rode eine Dachbefliegung per Drohne, um ansatzweise das Ausmaß der Schäden zu dokumentieren. Recktenwald: „Etliche Schindeln waren kaputt – vor allem eine Folge der starken Stürme in der jüngeren Vergangenheit.“

Industriekletterern der Firma Goldbach aus Fulda

In der Folge wurde ein Dachdecker konsultiert. „Als der wieder unten war, war nicht nur ihm schwindelig, sondern auch uns – von seinem Kostenvoranschlag“, so Recktenwald schmunzelnd. Das lag unter anderem daran, dass eine „klassische“ Reparatur die komplette Einrüstung der Kirche erfordert hätte.

Alternativ knüpfte man Kontakt zu den Industriekletterern der Firma Goldbach aus Fulda und wurde handelseinig. „Die Mitarbeiter lösen mit Spezialzangen jede kaputte Schindel aus dem Verband und ersetzen sie durch neue. Die werden für die betreffende Stelle passgenau aus Schiefer-Rohlingen zugehauen und mit Kupferklammern montiert“, erläutert Recktenwald das Handwerk, dass die Kletterer noch bis Anfang nächster Woche beschäftigen wird. Recktenwald selbst hat sich eine andere Aufgabe gestellt: „Wenn alles fertig ist, wollen wir unseren rund 30 Meter hohen Dachreiter mal per Laserstrahl ganz exakt vermessen.“

von Holger Borchard