Kinderbetreuung: Mehrheit der Gemeindevertreter stimmt gegen Gebührenerhöhung

Er hatte vorab für tüchtig Wirbel gesorgt: der Haushaltsantrag der Grünen zur Erhöhung der Gebühren für die Egelsbacher Kinderbetreuung. Kritik der FDP-Fraktion und ein Statement des grünen Bürgermeisters Tobias Wilbrand ließen nicht lange auf sich warten.

Egelsbach – Bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung sorgte dieser Tagesordnungspunkt für einen rappelvollen Sitzungssaal im Rathaus. Viele Eltern wollten die Debatte live mitverfolgen.

Die Vorlage der Grünen sieht in der zweiten Fassung vor, dass der Gemeindevorstand eine neue Gebührensatzung für die Kinderbetreuung gestaltet, die Mehreinnahmen in Höhe von 42.000 Euro generiert. Vor dem Hintergrund der drohenden Grundsteuererhöhung „halten wir eine Erhöhung der Einnahmen für die Kinderbetreuung für erforderlich“, formuliert die Fraktion. Einen Antrag zur Gebührenerhöhung für Kitas hatte sie zurückgezogen. Hier sei die gesamte Kinderbetreuung – also auch die Schulbetreuung – gemeint, betont der Fraktionsvorsitzende Harald Eßer. Denn auf welchen „Produkt“-Bereich im Haushalt sich die Erhöhung bezieht, sorgt am Abend für Irritation.

„Uns wurde gesagt, dass die Schulbetreuung fast zu hundert Prozent kostendeckend ist“, führt Eßer an. Dabei decken die Einnahmen nur etwa 55 Prozent der Kosten. Die Lücke betrage rund 400.000 Euro. „Mit der Gebührenerhöhung erhalten wir unsere Qualität“, argumentiert Eßer. Jeder bekomme in Egelsbach einen Betreuungsplatz für sein Kind, sagt der Grünen-Chef, der sich einen Seitenhieb auf das Modell Kita-Flex nicht verkneifen kann: „Wir haben davor gewarnt.“ Die Personalkosten steigen für die Gemeinde weiter, kommende Tariferhöhungen seien nicht einmal abgedeckt. „Wer soll das bezahlen?“, fragt Eßer – vor allem in Richtung der FDP als „neue selbst ernannte Lobby der Kinderbetreuung“ , wie er witzelt.

Deren Vorsitzender Axel Vogt bemängelt, dass der Bürgermeister wichtige Zahlen und Infos zur Kinderbetreuung vorlegen müsse. „Es gibt keinen Konsens, dass wir die Lösung liefern, während die Gemeinde auf den Zahlen sitzt“, sagt Vogt. Dem stimmt Claudia Zscherneck (SPD) zu: „Wir haben alle Infos jetzt erst bekommen, wir wissen nicht mal, wie viel ein Schulbetreuungsplatz kostet“, kritisiert sie fehlende Transparenz. Auch Torben Knöß (WGE) ist sichtlich verärgert: „Wir sitzen alle in der Kindergarten-Kommission zusammen und dann kommt so ein Antrag!“ Das lässt der Bürgermeister nicht auf sich sitzen: „Die Zahlen habe ich geliefert“, sagt Wilbrand mit Verweis auf seine Powerpoint-Präsentation: „Ich habe alle Fragen beantwortet.“

Doch das kann eine Mehrheit aus SPD, FDP, WGE und Linke nicht überzeugen, sie lehnt den Vorstoß ab. Die Grünen bekommen nur Rückhalt von der CDU und einem WGE-Vertreter. Auch mit ihrem Antrag zur Kosteneinsparung einer Stelle in der Schulbetreuung („Sie kann nicht besetzt werden, in der Zwischenzeit spart die Gemeinde Personalkosten“) blitzt die Fraktion ab. Da hilft nicht, dass Michael Sarnecki (Grüne) Egelsbach mit London vergleicht: „Das ist wie beim Brexit, das Parlament sagt nur, was es nicht will, aber nicht, was es will.“ Entweder müsse man eben Gebühren erhöhen oder Leistungen streichen. Man habe die Wahl zwischen miesen Optionen und müsse eine Lösung finden, „die keinem zu sehr wehtut.“ „Wir können nicht mehr ewig auf Verschleiß fahren“, so Sarnecki.

Von Julia Radgen