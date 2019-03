Ärger um Kinderbetreuung: „20 Prozent Aufschlag bei sinkender Qualität“

Hat die Kinderbetreuung in Egelsbach keine Lobby mehr? Die provokante Frage stellt die FDP expliziert zu den Beratungen und Beschlüssen für den Haushalt 2019 in der Gemeindevertretersitzung am morgigen Mittwoch (Rathaus, 20 Uhr).

Egelsbach – „Auf der Tagesordnung stehen wie voriges Jahr Erhöhungen der Kindergartengebühren im U3- und Ü3-Bereich und bei der Schulbetreuung – und zwar im zweistelligen Prozentbereich“, stellt Michael Kuhn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Liberalen und Mitglied der Kita-Kommission, fest. „In die Vorlage eingebracht haben Bündnis 90/Die Grünen diese Erhöhungen auf Empfehlung des grünen Bürgermeisters und des Gemeindevorstands hin“, so Kuhn weiter. In absoluten Zahlen werde eine Steigerung der Einnahmen im U3/Ü3-Bereich um 75.000 Euro und um 42.000 Euro im zweiten Halbjahr bei der Schulbetreuung angestrebt. „Aufs Gesamtjahr gerechnet, ist das eine mehr als 20-prozentige Erhöhung“, moniert Kuhn.

Abgesehen davon strebten die Grünen und ihr Bürgermeister eine Einsparung von 50.000 Euro bei den Ausgaben fürs Kitapersonal durch spätere Widerbesetzung von Stellen an, so die FDP. „Der Bürgermeister und seine Partei legen im Haupt- und Finanzausschuss Wert darauf, dass man damit keine Stellen streicht, aber im Schnitt entspricht das einer Kürzung von ein bis zwei Vollzeitstellen“, übersetzt Kuhn.

Schmerzgrenze bei Kinderbetreuung erreicht

Aus Sicht der Liberalen ist sowohl bei den jährlichen Gebührenerhöhungen als auch bei Minderung der Schlüssel in der Kinderbetreuung die Schmerzgrenze absolut erreicht. „Wer dazu noch einen Beweis braucht, muss sich nur ansehen, was zuletzt aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle in der Kita Bayerseich abgelaufen ist“, betont Kuhn. „Dort hat es jüngst wiederholt Teilschließungen gegeben, nachmittags gab es tagesweise im U 3-Bereich gerade mal fünf und in Ü 3-Bereich nur 15 Betreuungsplätze in der Kita“, berichtet Kuhn. Gerade erst am gestrigen Montag habe es dort wieder eine „morgendliche Verlosung“ der anzubietenden Plätze gegeben – „zugunsten der Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, und mit der Konsequenz, dass Mütter ihre Kinder wieder mit nach Hause nahmen.“

Eltern finanziell am Anschlag, die Lage durch die Schaffung von Betreuungsplätzen für Langener Kinder verschärft: „Unter dem Strich bleibt eine qualitativ schlechtere frühkindliche Betreuung mit auffällig erhöhtem Aufkommen von Teilschließungen von Einrichtungen“, diagnostiziert Kuhn. „Früher gab es bis zu sieben Springerkräfte – der Puffer hat sich in Luft aufgelöst.“

Die FDP stehe für ein modernes Familienbild, so Kuhn. „Für Vereinbarkeit von Familie und Beruf dank hochwertiger, verlässliche Kindertagesbetreuung – der vorgeschlagene Weg ist daher nicht der unsrige.“ (hob)