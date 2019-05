Den Lenz herbei gesungen

„Komm, Herzensfreund“: Die stimmengewaltige Vereinigung von Frauen- und Männerchor unter der Leitung von Uwe Heller am Klavier sang beim Frühlingskonzert der Sängervereinigung Egelsbach förmlich gute Laune und wärme Temperaturen herbei.

Das Wetter ist zwar alles andere als frühlingshaft, doch vielleicht sind es gerade die kühlen Temperaturen, die die Besucher reihenweise ins Bürgerhaus, zum Frühlingskonzert der Sängervereinigung gelockt haben.

Egelsbach –Der Saal ist nahezu voll besetzt und es erstaunt immer wieder, wie viele Sängerinnen und Sänger sich auf der Bühne um Dirigent Uwe Heller scharen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hans Becker eröffnet mit „Im Maien“ der Frauenchor und der Männerchor gemeinsam den konzertanten Reigen, der unter dem Motto „Komm, Herzensfreund“ steht. Der große Chor setzt mit „Die Gedanken sind frei“ und „Wenn ich ein Vöglein wär“ fort und beim anschließenden Volkslied „Wenn alle Brünnlein fließen“ stimmen erste Gäste dezent in den Chorreigen ein.

Eine besondere Leistung vollbringen Chor und Dirigent Uwe Heller mit den Variationen zu „Wenn wir erklimmen“ – vom gewohnt „stramm“ vorgetragen Volkslied über die temperamentvolle spanische Version bis hin zur melancholischen russischen Volksseele. Die gelungene Darbietung erhält reichlich Applaus.

+ Das Trio Charaktrice mit Katja Büchler (Querflöte), Frederike Heller (Gesang) und Amélie Doucet (Klavier, verdeckt) trug seinen Teil zum gelungenen Konzert bei.

Dann nimmt Amélie Doucet am Klavier Platz und gibt Frederike Heller das Zeichen: Zu „Voi che sapete“ aus der Hochzeit des Figaro schreitet jene durch die Reihen der Gäste zur Bühne. Doch dann, oh Schreck: Ihr Notenheft ist verschwunden. „Hat es jemand aus Versehen mitgenommen?“, fragt die Sängerin in die Runde. „Ich hatte es hier vorne auf den Stuhl gelegt.“ Ohne Erfolg. Aber Frederike Heller ist professionell und zieht sich ihren Notenpart ersatzweise aus der Vorlage der Querflötenspielerin Karin Büchler, die bei „Nel dolce dell ’oblio“ aus der Feder von Georg Friedrich Händel mit ihrem Flötenspiel den Gesang begleitet. Und dann eilt schließlich Uwe Heller mit einer schwarzen Mappe – der gesuchten Notenblattsammlung – nach vorne. Der Abend ist gerettet, das Zwischenspiel kam live aus dem Leben und alle nehmen’s mit frühlingshaftem Humor.

Im wiederholten Wechsel bieten in der Folge der Chor der Sängervereinigung, bestehend aus Frauen- und Männerensemble, sowie das Trio Charaktrice mal romantisches, mal klassisches Liedgut. Die „Frühlingsfeier“, das Lied „O wunderbares, tiefes Schweigen“ und der Abendsegen bedienen das romantische Genre und selbstverständlich darf „Komm, Herzensfreund“ nicht fehlen, das ja Pate für den Konzerttitel steht.

Reichlich Beifall heimst auch das Trio Charaktrice ein, das mit „Pan et les Nymphes“ und erst recht mit „Veronika, der Lenz ist da“ sowie „Wochenend’ und Sonnenschein“ die Gäste erfreut. „Schöne Welt“ – „Fremde in der Nacht“: Der Chor der Sängervereinigung beschließt das Frühlingskonzert.

VON LEO F. POSTL