Rudi Moritz Ehrenvorsitzender, Katja Günther-Mohrmann übernimmt 

Der Tanzsportclub 71 Egelsbach hat eine neue Vorsitzende – und einen frischgebackenen Ehrenvorsitzenden: Katja Günther-Mohrmann führt ab sofort (auch) die TSC-Geschicke; sie löst Rudi Moritz ab, der nach 34 Jahren im Amt definitiv den Rückzug in die Tat umsetzte und stante pede den Ehrenvorsitz angetragen bekam.

Egelsbach – Der neuen Vorsitzenden, die auch weiterhin den GTC Dreieich leitet, stehen als Stellvertreter Tatjana Holzdörfer und der – für sage und schreibe 37 Vorstandsjahre frisch dekorierte – Georg Wiederhold zur Seite. Ebenso einstimmig wie die bisher Genannten im Amt bestätigt wurde Schatzmeister Klaus-Dieter Bergerhausen, dem auch die Mitgliederverwaltung obliegt. Den Vorstand ergänzen Schriftführerin Silja Erba, Pressewartin Lena Rückert, Turnierwartin Joelle Bizet sowie Christa Schöw und Friederike Stein als Beisitzerinnen. Einziger Wermutstropfen: Für die Jugendabteilung fand sich weder ein Wart noch ein Sprecher.

Der Überredungskunst von Georg Wiederhold ist es zu verdanken, dass Katja Günther-Mohrmann sich für den „Job“ der Vorsitzenden gewinnen ließ. Man muss wissen: Günther-Mohrmann ist seit 14 Jahren die Vorsitzende des GTC Dreieich und als Turnierleiterin in Egelsbach keine Unbekannte. Sie leitet seit vielen Jahren den sportlichen Wettbewerb beim festlichen TSC-Ball und moderierte unlängst den Gardeball in der Dr.-Horst-Schmidt-Halle. „Ich habe mit 15 Jahren das Tanzen begonnen, später aktiv getanzt und dann Verantwortung im Vorstand und als Turnierleiterin übernommen, das macht mir immer noch viel Freude“, sagt die selbstständige Vertriebstrainerin.

Vor den Neuwahlen durften sich zunächst langjährige Mitglieder über Ehrungen freuen (siehe separater Kasten). Zu diesen zählten freilich auch Rudi Moritz und Georg Wiederhold. Zu ihnen war extra aus Wiesbaden der Vizepräsident des Hessischen Verbands für Garde- und Schautanz, Wolfgang Thiel, gekommen. „Rudi Moritz ist selbst als Bürgermeister seinem TSC als Vorsitzender treu geblieben“, hob Thiel hervor. Welch lange Zeit seine 34 Amtsjahre bedeuten, sei daran zu ermessen, dass viele junge Mitglieder nur ihn als Vorsitzenden kennen. „Wir brauchen Leute wie Sie, die für Kontinuität in den Vereinen sorgen“, würdigte Thiel Moritz’ Wirken und zeichnete ihn mit der silbernen Verdienstnadel des Hessischen Tanzverbands aus.

Noch länger, nämlich bereits 37 Jahre, ist Georg Wiederhold im TSC-Vorstand aktiv. Sein besonderes Anliegen galt dem Jazz- und Modern Dance (JMD), den er beim TSC mit aufbaute und förderte. „Ich habe auf der Homepage die Statistik der vergangenen 40 Jahre über die Erfolge der vielen JMD-Formationen gesehen – höchst beachtlich!“, zeigte Thiele sich beeindruckt. Mit Blick auf die vielen jugendlichen Mitglieder kündigte Thiel eine Verbands-Initiative an, ab 2020 keine Beiträge mehr für Mitglieder unter 18 Jahren einzufordern. Das wurde mit großem Applaus aufgenommen. Auch Georg Wiederhold erhielt die HTV-Verdienstnadel in Silber.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Rudi Moritz anschließend auf die vielen Vereinsaktivitäten, von der Stadtführung in Langen oder dem Stand auf dem Egelsbacher Adventsmarkt im Hof der Alten Schule über die Dance Night im November bis hin zum Besuch des ZDF- Fernsehgartens in Mainz. „Wir sind präsent in unserer Gemeinde und wollen es weiter sein“, unterstrich der scheidende Vorsitzende.

Sportwartin Tatjana Holzdörfer gab einen Überblick über 40 Jahre Jazz- und Modern Dance unter dem Motto „Sport und Kultur verbindet“. Derzeit nehmen fünf Formationen am Ligabetrieb teil – vor Kurzem erst war der Verein wieder einmal Gastgeber eines Turniertags der Regional- sowie Verbandsliga. „Ganz besonders stolz sind wir auf unsere sieben Tänzerinnen, die in der Kategorie Small Groups und Solo an der Weltmeisterschaft in Polen teilgenommen haben“, erinnerte Holzdörfer.

Schatzmeister Klaus-Dieter Bergerhausen zeichnete finanziell eine erfolgreiche Bilanz für 2018. Allerdings liege der Mitgliederstand zum Jahreswechsel mit 191 Personen historisch niedrig – „32 Neueintritten standen 61 Abgänge gegenüber“.

