Interview mit Andreas Schweitzer: „Wir stehen weiter an der Seite der Gemeinde“

Heute Abend bittet der Verein Pro Saalbau Eigenheim zur Mitgliederversammlung (20 Uhr, Kolleg der Eigenheim-Gaststätte).

Egelsbach – Gesprächsstoff gibt’s zur Genüge – von der Neufassung des Pacht- und Betriebsvertrags durch die Gemeindevertretung bis hin zu interner Weichenstellung und Aufarbeitung eines turbulenten, aber in der Sache unbefriedigenden Jahres. Co-Vorsitzender Andreas Schweitzer äußert sich über Soll, Haben und Vereinsperspektive.

Herr Schweitzer, wo steht der Verein Pro Saalbau Eigenheim aktuell und wie geht es nach der heutigen Sitzung weiter?

Zunächst einmal steht der Verein bei rund 200 Mitgliedern. Leider müssen wir festhalten, dass ein Jahr verloren ist, in dem so gut nichts lief. Im Prinzip galt bis vor Kurzem immer noch der Baustopp für unseren Verein. Den hat Bürgermeister Wilbrand nun per Handschlag mir gegenüber wieder aufgehoben. Insofern stehen wir in den Startlöchern und wollen heute Abend über die Wiederaufnahme unserer Samstagsdienste sprechen. Der Bürgermeister kommt übrigens auch und spricht Grußworte.

Tobias Wilbrand ist demnach Ihr erster und wichtigster Ansprechpartner?

Definitiv, wobei man außer ihm auf jeden Fall den von der Gemeinde eingesetzten Projektsteuerer Professor Michael Höft nennen muss, der ja auch schon die Arbeitskreis-Treffen leitet und die planerischen Fäden zieht.

Was muss sich als Nächstes tun mit Blick auf die Kooperation zwischen Gemeinde und Verein?

Eigentlich hat sich wenig bis nichts an der Ausgangslage geändert. Die Gemeinde hat die Hoheit über die Instandsetzung des Eigenheims, alle Arbeiten laufen über die Gemeinde und der Projektsteuerer regelt alles zu Planung und Auflagen mit den Kreisbehörden. Wir sagen weiterhin: Für alle Arbeiten, die der Gemeinde Geld sparen können stehen wir zur Verfügung – die Vereinsmitglieder können und wollen das leisten. Es muss halt nur abgesprochen werden, wobei wir davon ausgehen, dass alle Problematiken von Fluchtwegen und Brandschutz bis hin zur Decke oder zur Foyer-Umgestaltung benannt sind.

Aber die Kommunikation war ja bislang immer ein heikles Ding...

Ja, das muss anders und erheblich besser werden – auf beiden Seiten, ganz klar. Ich verhehle auch nicht, dass unser Verein zwischenzeitlich Motivation brauchte. Die ist nun mit dem jüngsten Beschluss der Gemeindevertretung zur Zusammenarbeit ganz in unserem Sinne neu gegeben und wir scharren mit den Hufen.

Sie sprechen für den kompletten Vereinsvorstand?

Prinzipiell erst mal nur für mich, personelle Änderungen an der Vereinsspitze würde ich nicht ausschließen. Aber die Grundsatzfrage „Geben wir dem Druck nach oder machen wir weiter?“ ist geklärt. Wir stehen weiter an der Seite der Gemeinde und werden uns diesen Kurs aber sicher heute Abend noch mal von den Mitgliedern bestätigen lassen.

Intern gibt es freilich einige Misstöne aufzuarbeiten. Wie sonst erklärt sich die Vokabel „Mitgliederausschlussverfahren“ auf der Tagesordnung?

Es sind in der Tat unschöne Dinge gelaufen, die der Vorstand so nicht stehen lassen kann und will. Aber ich darf sagen, dass der Antrieb zu dieser Thematik aus den Reihen der Mitglieder gekommen ist, weil viele im Verein sagen: Es ist ein Unding, wenn einzelne von innen heraus die Vereinsidee torpedieren und in den Dreck ziehen.

Also wird heute Abend doch noch mal Porzellan zerschlagen – intern?

Ich denke, eher nicht. Wir blicken nach vorne, wollen das Nutzungskonzept gemeinsam mit der Gemeinde aufstellen und hoffen, dass wie geplant im Juni der genehmigte Bauantrag vom Kreis kommt.

Das Gespräch führte Holger Borchard.