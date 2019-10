St. Josef Chor probt in der Wetterau am Repertoire fürs Novemberkonzert

Vorfreude auf den Konzertauftritt: Den Feinschliff für Sonntag, 3. November, haben sich die Sängerinnen und Sänger des Jungen Chors St. Josef um Dirigentin Tanja Buhl (am Klavier) bei einem Proben-Wochenende im Haus Gottfried in Niddatal-Ilbenstadt geholt.

In nicht mal mehr zwei Wochen ist es soweit: Der Kinder- und Junge Chor der katholischen Gemeinde St. Josef Egelsbach/Erzhausen fiebert seinem Konzertauftritt am Sonntag, 3. November, 16 Uhr, in der katholischen Kirche Egelsbach (Ecke Main-/Mainzer Straße) entgegen.

Egelsbach – Unter dem Motto „Seelenklänge“ werden die Chöre ein breit gefächertes Programm verschiedener Epochen und Stilrichtungen darbieten – Pierre Theuerkauf am Klavier wird die Sänger dabei unterstützen.

Um sich auf den Konzertnachmittag vorzubereiten, der am 3. November „familienfreundlich“ um 16 Uhr beginnen wird, haben die Chormitglieder über das Wochenende noch eine Proben-Freizeit im Haus Gottfried in Niddatal-Ilbenstadt eingelegt. Das direkt neben der Basilika St. Peter und Paul in einem ehemaligen Kloster gelegene Quartier des Jugendwerks ist bestens für solche Vorhaben ausgestattet.

28 Chormitglieder waren in der Wetterau mit dabei. Am nach der Anreise nur noch relativ kurzen ersten Probentag bot Chorleiterin Tanja Buhl Gehörbildung in der Gruppe an, was zum besseren Klang des Gemeinschaftsvortrags beitragen soll. Den passenden musikalischen Ausklang lieferte das „Abendlied“.

Egelsbach: Das Feilen am Detail

Am zweiten Tag der Freizeit setzten sich die Sänger und Sängerinnen mit anspruchsvollem Repertoire wie dem „Kyrie Eleison“ aus der Perosi-Messe „Missa Secunda“ auseinander, welches beim Egelsbacher Konzert ebenfalls erklingen wird. Als die Frauen Mendelssohns „Hebe Deine Augen auf“ im Kreuzgang zur Kapelle des Gottfried-Hauses sangen, ernteten sie nicht nur von „ihren“ Bässen und Tenören Applaus, sondern ebenso von weiteren anwesenden Gästegruppen. Auf dem Weg zum Abendessen stimmten die Egelsbacher ein spontanes „Evening Rise“ an – woraufhin ein weiteres Vokalensemble direkt mit einstimmte. Musik verbindet ...

Der Sonntag stand im Zeichen des Feilens an Details, um dem Publikum am übernächsten Sonntag „Seelenklänge“ in bestmöglicher Sangesqualität liefern zu können. Dem Jungen Chor zur Seite stehen werden am 3. November der Kinder-Musikkreis, der Kinderchor und das Kleine Ensemble von St. Josef; ferner werden Ilka Schweizer und Tanja Buhl im Duett singen.

Egelsbach: Eintrittskarten per E-Mail und im Büro

Eintrittskarten (zehn Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Jugendliche – Kinder unter sechs Jahren frei) gibt es im Vorverkauf bei sämtlichen Chormitgliedern sowie in den Pfarrbüros St. Josef, Egelsbach, und St. Jakobus, Langen, in der Apotheke Theuerkauf (Ernst-Ludwig-Straße) oder per E-Mail unter: tickets@chor-st-josef.de. hob