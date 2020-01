Gemeindevertretung in Egelsbach berät über Konzept für politische Vertretung

Endlich kommt das Projekt Egelsbacher Jugendparlament ins Rollen. Die Gemeindevertreter sollen über einen Vorschlag des Gemeindevorstands abstimmen, nachdem die jungen Egelsbacher bereits Ende des Jahres eine politische Vertretung haben könnten.

Egelsbach – Die Idee wabert schon länger durch den Ort. Im Herbst 2017 beschlossen die Gemeindevertreter, eine Jugendversammlung zu organisieren. Im März 2018 ging diese dann im Bürgerhaus über die Bühne: Rund 50 Jugendliche verschafften sich Gehör für ihre Forderungen und Wünsche für die Gemeinde. Viele Klebepunkte – der an diesem Nachmittag verteilte Indikator für Dringlich- und Wichtigkeit – erhielt dort auch ein Jugendparlament für Egelsbach. Nun hat die Idee dank einer kleinen Gruppe von Jugendlichen neuen Aufwind bekommen. „Sie sind aktiv auf uns zugekommen“, sagt Bürgermeister Tobias Wilbrand.

Den Kern der etwa sechsköpfigen Gruppe bilden Egelsbacher Jugendliche, die über ihre Schule in Langen im dortigen Jugendforum aktiv sind – und auch in ihrem Heimatort eine entsprechende politische Vertretung umsetzen möchten.

Daraufhin gab erste Gespräche zwischen den Jugendlichen und dem Gemeindevorstand. Im Mai vergangenen Jahres berieten die Jugendlichen mit Vertretern der Verwaltung und Gemeindevertretung sowie Fachpersonal des Kreises und Mitgliedern des Vereins für Jugendsozialarbeit und Kulturförderung Rhein-Main sowie interessierten Privatleuten, wie ein Jugendparlament aufgebaut werden könnte. Die Jugendlichen haben daraufhin einen Entwurf für eine neue Satzung über das Jugendparlament ausgearbeitet, die der Gemeindevertretung vorgelegt wird. Die grobe Organisation ist auch schon geregelt. „Die Empfehlung des Kreises ist klar: Das Ganze funktioniert nur, wenn es professionell begleitet wird“, resümiert Wilbrand.

Deshalb soll der Verein für Jugendsozialarbeit und Kulturförderung Rhein-Main – für die Gemeinde schon lange ein verlässlicher Partner bei der Jugendarbeit im Ort – den Prozess pädagogisch begleiten. Das kommt die Gemeinde auch relativ günstig zu stehen. 10 000 Euro Personalkostenförderung sind für den Verein vorgesehen. „Wir wissen nicht, wie die Resonanz ist und ob der Zeitplan so hinhaut. Da ist diese Variante am wenigsten heikel“, sagt Wilbrand.

Der Zeitplan ist dabei recht straff: Wird die Satzung wie geplant angenommen, müssen das notwendige Wahlverfahren festgelegt und Kandidaten gefunden werden. Außerdem will die Gemeinde die Jugendlichen durch Veranstaltungen informieren. Ziel sei es, noch im vierten Quartal des Jahres Wahlen abzuhalten, sodass die politische Jugendvertretung bis Ende des Jahres aufgebaut ist – ein sportliches Programm. „Doch wir wollten es nicht später machen, dann wäre es in den Wahlkampf gefallen“, sagt Bürgermeister Wilbrand mit Blick auf die Kommunalwahlen 2021. Zudem wünschten sich die Jugendlichen, dass das Projekt schnell umgesetzt wird.

Sitzungen

Über die Vorlage berät zunächst der Sozial- und Kulturausschuss am morgigen Donnerstag (20 Uhr). Dann ist sie Thema im Haupt- und Finanzausschuss (30. Januar) und in der Gemeindevertretersitzung am 6. Februar (jeweils 19.30 Uhr). Alle Sitzungen sind in Raum 25 des Rathauses.

VON JULIA RADGEN