Mit Karacho ins Heck: Krimireife Szenen entlang der B3

Egelsbach/Langen – Krimireife Szenen entlang der B 3 in der Nacht zum Mittwoch: Ein Golf rast mit Affenzahn auf einen Volvo auf, dessen Lenker schwer verletzt wird. Die Insassen des Golfs fliehen von der Unfallstelle und werden später in Langen von der Polizei gestellt. Von Holger Borchard

Nach bisheriger Rekonstruktion des Geschehens hat ein 40-Jähriger aus Weiterstadt eine halbe Stunde vor Mitternacht am Dienstagabend einen Autofahrer-Albtraum erlebt – und dank eines Schutzengels überlebt. Auf der Darmstädter Landstraße (B 3) wird der Volvo des Weiterstädters bei laufender Fahrt von einem von hinten kommenden Golf „abgeschossen“ (O-Ton Einsatzkräfte). Der Volvo-Fahrer wird schwer verletzt, der Unfallverursacher und sein Beifahrer entsteigen dem ebenfalls schrottreifen Golf mehr oder minder unverletzt und fliehen von der Unfallstelle.

Die Fahndung der Polizei zeitigt freilich am frühen Mittwochmorgen Erfolg: Der mutmaßliche Fahrer des Golfs, ein 18-Jähriger, und der 26-jährige Beifahrer, beide aus Langen stammend, werden zuhause in ihren Wohnungen aufgespürt. Den „derangiert wirkenden“ 18-Jährigen lassen die Polizeibeamten sofort in den Alkoholtester blasen; weil jener 1,4 Promille anzeigt, schließt sich eine Blutentnahme an. Der junge Mann sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht entgegen. Ob er überhaupt einen Führerschein besitzt, bleibt im ersten Anlauf ungeklärt. Zudem war der VW-Golf ersten Ermittlungen zufolge weder zugelassen noch versichert.

Da die Verletzungen des Volvo-Fahrers zunächst dramatischer erscheinen, als sie letztlich sind, hat die Einsatzleitung sogar den Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert, diesen dann aber wieder „abbestellt“. Die Unfallstelle zieht sich als Trümmerpiste über fast 500 Meter Länge – ein Indiz für das Tempo, das im Spiel gewesen sein muss. Sind anfangs noch etliche Einsatzkräfte mithilfe eines Hunds und Wärmebildkameras ausgeschwärmt, um die Vermissten zu suchen, ist ziemlich bald klar: Beide sind vorsätzlich von Unfallort geflüchtet.

Unglaubliche Randnotiz: Während die Feuerwehr verhindert, dass der Unfall-Golf in Flammen aufgeht, fährt ein dreister Autofahrer mit seiner Karosse mitten ins Geschehen hinein. Er ignoriert jegliche Absperrungen, mogelt sich entlang des Grünstreifens auf die Fahrbahn und ramponiert dabei einen Spezialschlauch der Feuerwehr. „Der Schlauch kostet ungefähr 1 000 bis 1500 Euro, die wird der Herr bezahlen müssen“, kündigt Gemeindebrandinspektor Christian Klöppel an.