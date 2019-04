Im Westkreis sind bald 4,5 Hausarztstellen unbesetzt

Die Praxisschließung in Egelsbach (siehe oben) verschärft nicht nur den Ärztemangel in der südlichsten Gemeinde des Kreises Offenbach, sondern auf der gesamten B 3-Schiene zwischen Neu-Isenburg und Erzhausen.

Egelsbach/Langen – Denn diese beiden Kommunen zählen ebenso wie Langen, Dreieich und eben Egelsbach zum sogenannten Mittelbereich, den die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) als Versorgungseinheit betrachtet. In diesem leben aktuell knapp 140 000 Menschen, was für die KVH einen Bedarf von 83,75 Hausarzt-Sitzen (Vollzeitstellen) ergibt. Besetzt sind aber nur 80,25 (verteilt auf 83 Mediziner). Und nach der Schließung fehlen dann 4,5 Stellen.

Die KVH führe intensive Gespräche mit Ärzten, die wegen Kooperationen oder Praxisübernahmen an sie herangetreten seien, sagt Sprecherin Petra Bendrich. Es seien aber langwierige Verhandlungen, die bis jetzt nicht zum Erfolg geführt hätten.

Und selbst wenn, bedeute das nicht, dass sich ein Mediziner in Egelsbach niederlasse. Da der Mittelbereich „partiell geöffnet“ sei, könne sich ein neuer Hausarzt in allen dortigen Kommunen niederlassen. „Und die Tendenz zeigt, dass junge Mediziner eher in strukturstärkere Zentren tendieren“, sagt sie und verweist auf Langen und Neu-Isenburg. Eine Einflussmöglichkeit habe die KVH nur, wenn ein Arzt in einem „geschlossenen“ Bereich einen Sitz von einem Kollegen aufkaufe, da sei ein Ortswechsel nur sehr begrenzt möglich. Aber das sei in diesem Fall eben nicht gegeben.

Auch Bendrich sagt: „Der Ärztemangel ist in Hessen angekommen. Die Gründe dafür sind vielfältig, junge Mediziner wünschen sich wirtschaftlich attraktive Rahmenbedingungen, fühlen sich von Regressen bedroht und verlangen eine vernünftige Work-Life-Balance. Da die Teilzeitbeschäftigung bei Nachwuchsärzten steigt, wird sich das Problem des Ärztemangels weiter verschärfen und die Sicherstellung der ambulanten Versorgung erschweren. Die Zahl der Vollzulassungen geht leider stark zurück. Junge Ärzte legen großen Wert auf geregelte Arbeitszeiten und wollen Zeit für ihre Familie haben, zusammen mit der entsprechenden Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen und einem guten Freizeitangebot.“

Vor diesem Hintergrund würden viele Mediziner lieber angestellt arbeiten, als sich für 20 Jahre oder mehr festzulegen. Zwar habe die KVH schon viel getan, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, doch man müsse eben auch sehen: Unter Seehofer als Gesundheitsminister seien viele Studienplätze abgebaut worden – „es wurden zu wenige Ärzte ausgebildet“. Und die, die nun zur Verfügung stehen, können sich ihre Arbeitsstelle aussuchen.

Von Markus Schaible