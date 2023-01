Egelsbach: Naturfreunde-Programm zum Schmunzeln und Nachdenken

Von: Manuel Schubert

Teilen

Stets gut besucht: Die Open-Air-Konzerte der No Noise Bigband zählen zu den Höhepunkten im Programm. Am Samstag, 3. Juni, tritt das Ensemble wieder am Naturfreundehaus auf. archiv © Strohfeldt (Archiv)

Nach fast drei Jahren Pandemie ohne festes Programm haben die Naturfreunde Egelsbach-Erzhausen für 2023 wieder einiges vor. Neben den vereinsinternen Terminen enthält das umfangreiche Jahresprogramm, das nun erschienen ist, auch wieder eine Reihe von Open-Air-Konzerten mit Gruppen aus der Region. Dazu gibt es einige Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Vereinen und Organisationen. Und in der Reihe „Freitags im Waldhaus“ thematisieren die Naturfreunde wieder aktuelle Themen wie Krieg oder Umweltzerstörung.

Egelsbach – Los geht es schon am Samstag, 7. Januar, mit einem Kinoabend zum Thema „Rock“. Dieser findet ab 18 Uhr im Naturfreundehaus statt. Am Sonntag, 8. Januar, folgt der erste Naturfreunde-Treff dieses Jahres. Beginn ist um 15 Uhr. Ein Neujahrsbrunch wartet am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr. Die Naturfreunde begrüßen das neue Jahr am Lagerfeuer. Jeder Besucher sollte etwas für das Büfett mitbringen. Der erste Teil der Reihe „Freitag im Waldhaus“ steht am 27. Januar an. Zwei Mitglieder der Naturfreunde berichten mit schönen Bildern von ihrer Radtour durch die italienischen Alpen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Februar beginnt wieder mit einem Kinoabend: am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr im Naturfreundehaus. Tags darauf, am Sonntag, 5. Februar, folgt wieder der Naturfreunde-Treff (15 Uhr). Das Motto lautet „Büchertreff mit Hildegard“. Die Gäste können Lesestoff tauschen, und wer Lust hat, stellt auch ein Buch vor. Am 24. Februar heißt es wieder „Freitag im Waldhaus“, diesmal mit einem brisanten Thema: Seit 2021 hat sich die Situation für Frauen und Mädchen in Afghanistan grundlegend verändert. Die Taliban höhlen ihre Rechte seit der Machtübernahme zunehmend aus. Medica Mondiale schützt Frauen weltweit und hat Frauenrechtlerinnen unterstützt, aus Afghanistan zu flüchten. Von der Arbeit der Hilfsorganisation berichtet Referentin Inga Weller ab 20 Uhr bei freiem Eintritt.

Infos Das vollständige Programm ist auf der Homepage der Naturfreunde veröffentlicht. Außerdem liegt es bei Veranstaltungen im Naturfreundehaus, Hans-Fleißner-Straße 85, aus. Anmeldungen per Mail an info@naturfreunde-egelsbach-erzhausen.de

Literarisch wird es wieder beim Naturfreundetreff am Donnerstag, 2. März, 15 Uhr. Auf dem Plan steht eine Lesung aus Kurt Schobers Aufzeichnungen „Damals bei den Naturfreunden“. Am 8. März beginnt dann ein zehnteiliger Kurs zu autogenem Training und Entspannung. Die Gruppe trifft sich immer mittwochs um 18 Uhr, je nach Wetterlage im Naturfreundehaus oder auf dem Gelände. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für Samstag, 11. März, ist der nächste Kinoabend (18 Uhr) angesetzt, diesmal mit einer Überraschung.

Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Egelsbach-Erzhausen findet am Freitag, 24. März, um 18 Uhr im Bürgerhaus, Kirchstraße 21, statt. Am Morgen darauf steht der große Hausarbeitstag an: Am Samstag, 25. März, bereiten die Naturfreunde ab 9.30 Uhr das Gelände für die Saison vor. Hier werden viele helfende Hände gebraucht. Eine Anmeldung ist erwünscht, für Mittagessen gesorgt. Am 31. März steht der nächste Teil der Reihe „Freitag im Waldhaus“ an: Unter dem Titel „Give Peace a Chance“ gibt es nachdenkliche und humorvolle Lieder zu hören und Szenen gegen Krieg und Gewalt zu sehen. Gabriele Kentrup gelingt es zusammen mit Andreas Sommer am Klavier, den Zuschauern bei aller Ernsthaftigkeit ihres Programms immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Die Lieder und Szenen stammen aus der Feder von Bertolt Brecht, Georg Kreisler, Erich Kästner, Die Ärzte, Lokomotive Kreuzberg und anderen. Beginn ist um 20 Uhr, wie immer bei freiem Eintritt.

Auch für die Folgemonate haben die Naturfreunde einiges geplant. Zu den Höhepunkten zählen die traditionelle Maifeier am Montag, 1. Mai, ein Open-Air-Konzert mit der No Noise Bigband am Samstag, 3. Juni, und der Umwelttag am Sonntag, 9. Juli. Auch gemeinsame Wanderungen und Radtouren kommen 2023 nicht zu kurz. (msc)