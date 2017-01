Zirkusluft schnuppern bei der Vhs

Egelsbacher Kulturprogramm für das Frühjahrssemester liegt aus

Egelsbach - Das Kursprogramm der Volkshochschule Egelsbach für das erste Halbjahr liegt pünktlich zum Jahresstart ab sofort öffentlich aus. Semesterbeginn für einige Kurse, insbesondere der Vhs-Musikschule, ist bereits am kommenden Montag, 9. Januar.

Ein Blick ins neue Vhs-Programmheft lohnt sich. Die Themenbandbreite von Gesundheit und Sport über Kreatives und Sprachkurse bis hin zu Spezialseminaren für Tier- oder Zirkusfreunde kann sich abermals sehen lassen. Kostenlos zu haben ist die Broschüre in öffentlichen Einrichtungen, Bankfilialen, Arztpraxen und Märkten. Breiten Raum nimmt wie gewohnt der Gesundheitsbereich ein. Neben traditionellen Angeboten wie Yoga, Tai Chi (diesmal speziell für Anfänger), Gymnastik oder Pilates finden sich Gymball-Drumming und Zumba im Angebot. Erstmals offeriert wird ein Zumba-Kurs speziell für Kinder, der ebenso wie der Zumba-Kurs für Erwachsene im Februar beginnt. Neu sind ferner ein Yoga-Kurs speziell für den Rücken sowie ein Yoga-Wochenendworkshop, der eine Einführung in die Grundprinzipien des Hatha Yogas gibt. Wieder mit dabei: eine Einführung in die spannende Herstellung von pflanzlicher Naturkosmetik sowie ein Wildkräuterspaziergang mit anschließender Verköstigung. An zwei Wochenenden können Interessierte sich zudem über Anwendung und Wirkung von Bachblüten informieren.

Fester Bestandteil sind die Sprachkurse. Englisch, Französisch und Italienisch werden in Egelsbach gelehrt. Bei den meisten Angeboten handelt es sich um fortlaufende Kurse, in denen Seiteneinsteiger stets willkommen sind. Zirkusluft kann in diesem Frühjahr ebenfalls wieder über die Volkshochschule geschnuppert werden. Gebucht werden können ein Eltern-Kind-Akrobatikkurs, ein Akrobatikkurs nur für Kinder sowie Mitmach-Zirkus-Ferienspiele für Kinder von sechs bis zwölf Jahren während der Osterferien inklusive einer abschließenden Zirkusaufführung im Bürgerhaus.Wer seine Kreativität auf Leinwand ausleben will, hat die Möglichkeit, Wochenendmalkurse in der Alten Schule zu besuchen. Diese stehen allen Stilrichtungen und Maltechniken offen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor die Wochenendkurse für Mensch und Hund, die die Bildungseinrichtung gemeinsam mit dem Team Canin Hessen auf die Beine stellt. Vom Massagekurs bis hin zur Körpersprachenanalyse des Mensch-Hund-Teams wird allerhand geboten. Pferdehalter- und -liebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz. Ihnen stehen Wochenendkurse rund um Pferdehaltung und -gesundheit offen.Nicht wegzudenken aus der Programmpalette sind die Ballett- und Kindertanzkurse, die für unterschiedliche Altersklassen angeboten werden. Auch tanzbegeisterte Erwachsene werden fündig, etwa in einem Ballettkurs oder im neu offerierten „Spanischen Tanz“. Geboten wird auch wieder ein High-Heel-Training.

Buchungen nimmt das Vhs-Büro unter 06103/2027636 ab sofort entgegen, eine schriftliche Anmeldung mit Einzugsermächtigung, gerne auch per E-Mail (vhs@egelsbach.de), ist erforderlich. Formulare und weitere Informationen von Vhs und Vhs-Musikschule finden sich im Programmheft oder im Internet. (hob)

