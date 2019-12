Die Eigenheim-Gastronomie bekommt endlich wieder einen neuen Pächter

Der Kreis schließt sich: In den 1990er-Jahren war Anton „Toni“ Koscak schon einmal Koch im Eigenheim. Nun tritt er mit Zora Penava, Sohn Renato und Steffi Grozek erneut an – diesmal als gastronomisch Verantwortlicher.

In Egelsbach übernimmt ein neuer Pächter die Eigenheim-Gastronomie. Für so manche Egelsbacher ist er ein alter Bekannter.

Egelsbach - Am Samstag, 28. Dezember, um Punkt 13 Uhr ist für dieses Jahr der letzte Hammer im Eigenheim gefallen. Beim folgenden Jahresabschluss – dazu eingeladen waren sämtliche Helfer, die sich in den vergangenen Wochen in der Veranstaltungsstätte abgerackert haben – wartete der Co-Vorsitzende des Vereins Pro Saalbau Eigenheim, Andreas Schweitzer, dann mit der Neujahrsnachricht schlechthin auf: Ende Januar übernimmt ein neuer Pächter die Eigenheim-Gastronomie, der für so manchen Egelsbacher ein alter Bekannter sein dürfte – Antun „Toni“ Koscak.

Egelsbach: Gute Nachrichten für Eigenheim-Gastronomie

Der 61-jährige Kroate ist gelernter Koch und arbeitet aktuell als solcher im Restaurant „Diamant“ in Hofheim. Mit „Eigenheimen“ kennt „Toni“ sich aus, hat er doch nicht nur im Restaurant des Saalbau-Eigenheims in Trebur am Herd gestanden, sondern eben auch schon vor zwei Jahrzehnten in der Egelsbacher Veranstaltungsstätte. Nun kehrt er als sein eigener Herr an die alte Wirkungsstätte zurück, um mit der Familie – Frau, Schwester, Kinder – in rund vier Wochen die Eigenheim-Gastronomie zu übernehmen. Auftischen will er Spezialitäten der Balkanküche, klassisch Deutsches sowie regionale und saisonale Gerichte.

„Toni wird mit seiner Frau die Pächterwohnung im Eigenheim beziehen“, kündigt Andreas Schweitzer an. Darüber hinaus suche die Familie eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung in fußläufiger Entfernung zum Eigenheim. „Wer helfen kann, kontaktiert unseren Verein über die Homepage“, so Schweitzer.

Eigenheim in Egelsbach: Rückbauarbeiten und mehr als 40 Tonnen Bauschutt

Ein neuer Pächter in Aussicht, ein Riesenberg Bauschutt im Rückblick: Was 126 Helfer seit Anfang November an neun „Presslufthammer-Samstagen“ in insgesamt 698 Arbeitsstunden geleistet haben, ist aller Ehren wert. Auch die Egelsbacher Kerbborschen 2020 halfen mit und hatten viel Spaß beim Presslufthammer-Samstag im Eigenheim. „Mehr als 40 Tonnen Bauschutt wurden aus dem Gebäude ausgebracht, 13 volle Container sind abgefahren worden“, bilanziert Schweitzer.

Egelsbach: die 126 Helfer sollen auch beim Aufbau des Eigenheim mithelfen dürfen

Während dieser ersten Etappe von Rückbauarbeiten habe man sich strikt an die Vorgaben der Planer gehalten“, betont der Pro-Saalbau-Vorsitzende. „Offengeblieben ist allein der Rückbau der tragenden Wände zwischen dem Foyer und der ehemaligen Kegelbahn, weil die dafür nötige Freigabe beziehungsweise präzise Vorgaben zur Ausführung durch einen Statiker noch nicht vorliegen.“

Für diese Arbeit soll so bald wie möglich im neuen Jahr ein weiterer Aufruf an die Vereine erfolgen. „Gemeinsamer Wunsch und Ziel ist außerdem, dass die freiwilligen Helfer mehr machen dürfen als bloß abzureißen“, blickt Schweitzer voraus. So könnten Arbeitskreise am Aufbau beteiligt werden, um zum Beispiel Wände zu mauern oder Leitungen zu verlegen.

