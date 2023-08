Egelsbacher Rathaus soll Anbau bekommen

Von: Manuel Schubert

Teilen

Nicht mehr zeitgemäß: Das Egelsbacher Rathaus platzt aus allen Nähten, ein Anbau soll Abhilfe schaffen. Er soll auf der Wiese hinter dem Rathaus entstehen. © Schubert

Die Egelsbacher Gemeindevertretung gibt 2,7 Millionen Euro für den dringend benötigten Rathausanbau frei. Auch das Bürgerbüro soll dort untergebracht werden.

Egelsbach – Am Anfang waren nicht alle von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt. Doch nun steht dem Rathausanbau nichts mehr im Wege: Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich dem Investitionsvorhaben zugestimmt und den Sperrvermerk – rund 2,7 Millionen Euro sind im Haushalt zur Erweiterung des Verwaltungssitzes veranschlagt – aufgehoben.

Im Dezember des vergangenen Jahres drohte das Projekt noch zu scheitern. Als die Fraktionen aufgerufen waren, im Zuge der Haushaltsberatungen Einsparpotenziale auszuloten, wurde auch die Notwendigkeit des Rathausanbaus infrage gestellt. Um das Vorhaben nicht komplett zu gefährden, schlug der Gemeindevorstand selbst vor, die Summe zunächst mit einem Sperrvermerk zu belegen und bis zum Sommer detailliertere Informationen zu liefern. „Wir haben als Verwaltung den Fehler gemacht, unser Hintergrundwissen nicht ausreichend zu kommunizieren. Für uns ist der Rathausanbau alternativlos“, sagte Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) damals im Interview mit unserer Zeitung.

Unter der Überschrift „Analyse und Konzept“ erläutert die Verwaltung nun auf 26 Seiten ausführlich die Notwendigkeit des Erweiterungsbaus. Er soll auf der Wiese südlich des Rathauses entstehen, das Grundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde. Die aufgeführten Probleme am aktuellen Sitz in der Freiherr-vom-Stein-Straße 13 sind vielfältig: So gebe es zurzeit keinen festen Arbeitsplatz für die Auszubildenden, für zusätzliche notwendige Stellen müssten Arbeitsplätze doppelt belegt werden. Auch gebe es seit Wegzug des Bürgerbüros, das seit 2016 zur Miete in der Ernst-Ludwig-Straße 40-42 untergebracht ist, keinen persönlichen Empfang mehr, die Besucherströme seien „nicht koordiniert“. Das kleine Trauzimmer im Rathaus sei für viele Paare nicht attraktiv, da es nur 20 Personen fasse. Es gebe weder einen Pausenraum noch einen Ruheraum für stillende Mütter und schwangere Frauen noch einen Erste-Hilfe-Raum. Sowohl der Serverraum als auch das Gemeindearchiv seien in nicht zeitgemäßen Räumen untergebracht.

Setzen wir hier die richtigen Prioritäten? Ja, wir brauchen den Platz. Aber ist es dringend?

Auch die Verlegung des Bürgerbüros in den Ortskern hat bekanntlich nicht zu einer Belebung des Letzteren geführt. Und es gibt weitere Schwierigkeiten: Die räumliche Trennung der beiden Verwaltungssitze sorge für zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand, etwa bei täglichen Botendiensten oder Hilfe bei IT-Problemen. Zudem sei die Parkplatzsituation schwierig, der Serverraum sei ungeeignet, da er sich in der Tiefgarage befinde, und auch datenschutztechnisch sei die Immobilie aufgrund des offenen Empfangsbereichs und der Glasscheiben suboptimal. Obendrein läuft der Mietvertrag Ende 2025 aus, weshalb der Gemeindevorstand das Bürgerbüro nun wieder ins Rathaus zurückholen will.

Für den Anbau sind im Konzept drei Varianten beschrieben. Die erste sieht lediglich die Rückverlegung des Bürgerbüros vor und würde mit Baukosten von 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die zweite Variante („kleine Lösung“) würde zusätzlich zwei Azubi-Arbeitsplätze, einen Erste-Hilfe- und Ruheraum, einen Technik- und Serverraum, ein neues Gemeindearchiv und ein neues Trauzimmer schaffen. Hier liegen die Kosten bei 1,9 Millionen Euro. Die dritte Variante („große Lösung“) sieht zusätzlich zu den genannten Neuerungen noch vier weitere Arbeitsplätze und mehrere Fraktionszimmer vor. Kostenpunkt: 2,7 Millionen Euro.

Rein vom finanziellen Aspekt her lohnt es sich. Und wir brauchen den Platz.

Interessant: Auf lange Sicht könnte die Gemeinde durch den Neubau – im Vergleich zu den gemieteten Räumen für das Bürgerbüro – einiges an Geld sparen. Die jährliche Kaltmiete für das Bürgerbüro liegt zurzeit bei 53 000 Euro, hinzu kommen 29 000 Euro für die benötigte Technik und den zusätzlichen Personalaufwand am externen Standort. Die Variante 1 wäre laut Gemeindevorstand schon im ersten Jahr günstiger als das Anmieten der Räume in der Ernst-Ludwig-Straße. Bei den anderen beiden Optionen zeigt sich der Effekt beim Blick auf die nächsten 50 Jahre: Bei Variante 2 entstünden in den ersten elf Jahren Mehrkosten von 216 000 Euro, die Einsparungen der restlichen 39 Jahre lägen jedoch bei 3,7 Millionen Euro. Bei Variante 3 wären es 920 000 Euro Mehraufwand in den ersten 19 Jahren und Einsparungen von 2,8 Millionen Euro in den folgenden 31 Jahren.

Die SPD sieht das Vorhaben weiterhin kritisch. „Setzen wir hier die richtigen Prioritäten?“, fragt Fraktionsvorsitzender Daniel Görich. „Ja, wir brauchen den Platz. Aber ist es dringend?“ Es gebe genügend andere drängende Projekte wie die Sanierung der Straßen und des Freibads, die Umgestaltung des Berliner Platzes oder den Bau einer neuen Sporthalle. Die Planung des Rathausanbaus würde wieder Kräfte in der Verwaltung binden, so Görich, „dann haben sie weniger Zeit für die anderen Projekte“. Wenig überraschend springen die Grünen ihrem Bürgermeister zur Seite, der von Anfang an für den Rathausanbau geworben hatte. „Rein vom finanziellen Aspekt her lohnt es sich. Und wir brauchen den Platz“, sagt Tobias Alarcon Werner.

Ursprünglich wollte der Gemeindevorstand die Variante 3 umsetzen. Nach Kritik im Haupt- und Finanzausschuss an der frühen Festlegung wird die Vorlage im Parlament abgeändert: Nun ist von einer Vorbereitung der Variante 2 „mit Option auf Variante 3“ die Rede. Mit Stimmen von Grünen, CDU, FDP und WGE wird der Sperrvermerk daraufhin aufgehoben, die SPD stimmt dagegen. (Manuel Schubert)