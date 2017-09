Sanierungsarbeiten in der Kita Bürgerhaus

Egelsbach - Händewaschen muss sein – der Nachwuchs der Kindertagesstätte im Bürgerhaus kann es ab übernächster Woche endlich in zeitgemäßem Ambiente tun. Von Holger Borchard

Die Sanierung des Wasch- und Toilettenbereichs steht vor dem Abschluss – das vorläufige Ende einer Hammersbald-Geschichte, die den Kindern, vor allem aber dem Erziehungspersonal über Monate allerhand abverlangt hat. Die Vollzugsmeldung aus dem Rathaus kommt zur rechten Zeit, denn während das Kita-Personal sich naturgemäß schwertut mit Unmutsäußerungen, ist den Eltern allmählich der Geduldsfaden gerissen. So hat eine Mutter just vorgestern die Redaktion auf die „unzumutbaren Zustände“ aufmerksam gemacht. Seit mehr als drei Monaten zögen sich die Sanitärarbeiten hin und mit der Sicherheit nehme man es ja wohl auch nicht so genau, so ihr Vorwurf. „In den Gängen stehen überall offene Kisten mit Arbeitsgeräten herum, außerdem offene Säcke mit Fugenmaterial oder Spachtelmasse – für die Kinder jederzeit erreichbar. Von Stolperfallen ganz zu schweigen, weil die Böden teilweise schlampig ausgelegt sind.“

Fazit der wütenden Dame: „Ein Wunder, dass es noch nicht zu Unfällen kam.“ Weil seit Monaten Toiletten und Waschbecken fehlten, seien die Erzieherinnen gezwungen, ständig mit einzelnen Kindern quer durch die Kita in den Bürgerhaus-Flügel zu gehen, um dort die Toilette im aufzusuchen. „Eine absolute Unverschämtheit, was den Erzieherinnen zugemutet wird.“ Aus den genannten Gründen finde auch keinerlei Aktivität wie spielen, basteln, kochen etc. statt, die man in einem Kindergarten erwarte.

Starker Tobak – den Bürgermeister Jürgen Sieling nicht unkommentiert hinzunehmen bereit ist. „Negativ anzumerken ist, dass diese Sanierung eine sehr lange Vorgeschichte hat und sich nun auch länger hinzieht, als es der Gemeinde lieb ist. Aber da sind wir leider vom Handwerk abhängig, das nun mal voll ausgelastet ist.“ Die Schilderung der chaotischen Baustelle halte er für überzogen und „allerhöchstens für eine unglückliche Momentaufnahme“. Dass die Sanierung Beeinträchtigung bedeute, sei allen klar gewesen und der Umgang damit vorab intern besprochen worden. So auch die Toilettennutzung im Bürgerhaus: „Sie wurde von allen Beteiligten als Glück im Unglück empfunden – die Alternative wäre ein Toilettenwagen vor dem Haus gewesen.“

Jetzt endlich sei das Ende der Unpässlichkeiten in Sicht, so Sieling. Die Hauptgewerke, Decke, Fliesen, Einbau der Sanitärelemente, sollen heute fertiggestellt werden. „Fehlt noch die Endabnahme – und spätestens ab 9. Oktober wird der Betrieb wieder ganz normal laufen“, kündigt er an.